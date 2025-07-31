https://1prime.ru/20250731/pozhary-860174465.html
Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах
Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах - 31.07.2025, ПРАЙМ
Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах
Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:37+0300
2025-07-31T16:37+0300
2025-07-31T16:37+0300
михаил мишустин
правительство
амурская область
лесные пожары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0e/850093778_0:23:3600:2048_1920x0_80_0_0_ab7bdb887f3fdc99c1b5392b44ef4da6.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отдельно хочу сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами Амурской области и Забайкальского края, – это чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована. Но борьба с огнём потребовала привлечения дополнительных сил – специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличились, конечно, расходы на необходимые мероприятия. Подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1,4 миллиарда рублей этим регионам, а также Красноярскому краю и Республике Бурятия. Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Российский премьер отметил, что ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно. "Однако прошу руководство регионов, где такие случаи не редкость, особое внимание уделять профилактике. Не должно возникать угроз здоровью людей и их безопасности. И при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - добавил он.
https://1prime.ru/20250731/mishustin-860174312.html
амурская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0e/850093778_869:0:3600:2048_1920x0_80_0_0_88fe4c3f3ffd81382993b6b36fe766e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство, амурская область, лесные пожары
Михаил Мишустин, правительство, Амурская область, лесные пожары
Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах
Мишустин: 1,4 млрд рублей направят на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отдельно хочу сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами Амурской области и Забайкальского края, – это чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована. Но борьба с огнём потребовала привлечения дополнительных сил – специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличились, конечно, расходы на необходимые мероприятия. Подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1,4 миллиарда рублей этим регионам, а также Красноярскому краю и Республике Бурятия. Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Российский премьер отметил, что ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно.
"Однако прошу руководство регионов, где такие случаи не редкость, особое внимание уделять профилактике. Не должно возникать угроз здоровью людей и их безопасности. И при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - добавил он.
Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до 1,5 лет