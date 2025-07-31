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Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах
Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах - 31.07.2025, ПРАЙМ
Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах
Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:37+0300
2025-07-31T16:37+0300
михаил мишустин
правительство
амурская область
лесные пожары
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отдельно хочу сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами Амурской области и Забайкальского края, – это чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована. Но борьба с огнём потребовала привлечения дополнительных сил – специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличились, конечно, расходы на необходимые мероприятия. Подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1,4 миллиарда рублей этим регионам, а также Красноярскому краю и Республике Бурятия. Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Российский премьер отметил, что ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно. "Однако прошу руководство регионов, где такие случаи не редкость, особое внимание уделять профилактике. Не должно возникать угроз здоровью людей и их безопасности. И при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - добавил он.
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михаил мишустин, правительство, амурская область, лесные пожары
Михаил Мишустин, правительство, Амурская область, лесные пожары
16:37 31.07.2025
 
Правительство компенсирует затраты при тушении лесных пожаров в регионах

Мишустин: 1,4 млрд рублей направят на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отдельно хочу сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами Амурской области и Забайкальского края, – это чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована. Но борьба с огнём потребовала привлечения дополнительных сил – специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличились, конечно, расходы на необходимые мероприятия. Подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1,4 миллиарда рублей этим регионам, а также Красноярскому краю и Республике Бурятия. Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Российский премьер отметил, что ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно.
"Однако прошу руководство регионов, где такие случаи не редкость, особое внимание уделять профилактике. Не должно возникать угроз здоровью людей и их безопасности. И при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - добавил он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
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