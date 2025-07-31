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Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании

Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании - 31.07.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании, направленные на поддержку граждан при рождении или усыновлении... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T00:19+0300

2025-07-31T00:19+0300

2025-07-31T00:19+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании, направленные на поддержку граждан при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 61-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Законопроект направлен на поддержку граждан в случае рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей", - говорится в сообщении.

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