https://1prime.ru/20250731/pravitelstvo-860138050.html
Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании
Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании - 31.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании, направленные на поддержку граждан при рождении или усыновлении... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:19+0300
2025-07-31T00:19+0300
2025-07-31T00:19+0300
финансы
россия
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860138050.jpg?1753910386
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании, направленные на поддержку граждан при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 61-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Законопроект направлен на поддержку граждан в случае рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей", - говорится в сообщении.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф
Финансы, РОССИЯ, Экономика, РФ
Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании
Правительство обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в закон о потребительском кредитовании, направленные на поддержку граждан при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 61-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Законопроект направлен на поддержку граждан в случае рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей", - говорится в сообщении.