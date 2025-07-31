https://1prime.ru/20250731/pravitelstvo-860138758.html

Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе

Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе - 31.07.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T00:23+0300

2025-07-31T00:23+0300

2025-07-31T00:23+0300

россия

бизнес

газ

рф

росавтодор

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860138758.jpg?1753910582

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему федеральных агентств при реализации инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба. "Проект акта направлен на реализацию полномочий по установлению публичного сервитута Росморречфлотом, Росавтодором, Росавиацией и Минтрансом России в случаях, предусмотренных федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ", - говорится в сообщении. Этот закон устанавливает особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, газ, рф, росавтодор, росавиация