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Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе
Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе - 31.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:23+0300
2025-07-31T00:23+0300
россия
бизнес
газ
рф
росавтодор
росавиация
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему федеральных агентств при реализации инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба. "Проект акта направлен на реализацию полномочий по установлению публичного сервитута Росморречфлотом, Росавтодором, Росавиацией и Минтрансом России в случаях, предусмотренных федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ", - говорится в сообщении. Этот закон устанавливает особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.
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россия, бизнес, газ, рф, росавтодор, росавиация
РОССИЯ, Бизнес, Газ, РФ, Росавтодор, Росавиация
00:23 31.07.2025
 
Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе

Правительство обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему федеральных агентств при реализации инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба.
"Проект акта направлен на реализацию полномочий по установлению публичного сервитута Росморречфлотом, Росавтодором, Росавиацией и Минтрансом России в случаях, предусмотренных федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ", - говорится в сообщении.
Этот закон устанавливает особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.
 
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