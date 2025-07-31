https://1prime.ru/20250731/pravitelstvo-860138758.html
Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе
Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе - 31.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:23+0300
2025-07-31T00:23+0300
2025-07-31T00:23+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему федеральных агентств при реализации инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба.
"Проект акта направлен на реализацию полномочий по установлению публичного сервитута Росморречфлотом, Росавтодором, Росавиацией и Минтрансом России в случаях, предусмотренных федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ", - говорится в сообщении.
Этот закон устанавливает особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.
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Правительство обсудит изменения в положение о Минтрансе
Правительство обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе РФ, регулирующих полномочия министерства и подведомственных ему федеральных агентств при реализации инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба.
"Проект акта направлен на реализацию полномочий по установлению публичного сервитута Росморречфлотом, Росавтодором, Росавиацией и Минтрансом России в случаях, предусмотренных федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ", - говорится в сообщении.
Этот закон устанавливает особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.