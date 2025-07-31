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Президент Южной Кореи оценил сделку с США по тарифам - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Южной Кореи оценил сделку с США по тарифам
Президент Южной Кореи оценил сделку с США по тарифам - 31.07.2025, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи оценил сделку с США по тарифам
Сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T04:21+0300
2025-07-31T04:21+0300
экономика
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СЕУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских компаний на рынок США и расширение их конкурентоспособности, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. Согласно соглашению, к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. "Важна не односторонняя выгода, а достижение взаимовыгодного результата. Это соглашение стало результатом совпадения интересов США в возрождении своей промышленности и нашей решимости расширить конкурентоспособность наших компаний на американском рынке", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, сделка позволила южнокорейскому правительству устранить "неопределенность в экспортной среде" и обеспечить своим экспортерам "условия конкуренции на равных или лучших условиях по сравнению с другими основными странами-экспортерами на американском рынке, приведя пошлины к сопоставимому или более низкому уровню". Президент отметил, что обещанный объем инвестиций в 350 миллиардов долларов будет способствовать "активному выходу" южнокорейских компаний на рынок США в таких отраслях, как судостроение, полупроводники, аккумуляторы, биотехнологии и энергетика, где у Южной Кореи "есть конкурентные преимущества". "Надеемся, что это приведет к дальнейшему укреплению промышленного сотрудничества и еще большей прочности южнокорейско-американского союза. И в дальнейшем наше правительство будет придерживаться принципа прагматичной дипломатии, ориентированной на национальные интересы", - заявил Ли Чжэ Мён. По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.
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мировая экономика, сша, южная корея, рф, дональд трамп, facebook
Экономика, Мировая экономика, Энергетика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ, Дональд Трамп, Facebook
04:21 31.07.2025
 
Президент Южной Кореи оценил сделку с США по тарифам

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён: сделка с США по тарифам устраняет неопределенность

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СЕУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских компаний на рынок США и расширение их конкурентоспособности, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. Согласно соглашению, к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ.
"Важна не односторонняя выгода, а достижение взаимовыгодного результата. Это соглашение стало результатом совпадения интересов США в возрождении своей промышленности и нашей решимости расширить конкурентоспособность наших компаний на американском рынке", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, сделка позволила южнокорейскому правительству устранить "неопределенность в экспортной среде" и обеспечить своим экспортерам "условия конкуренции на равных или лучших условиях по сравнению с другими основными странами-экспортерами на американском рынке, приведя пошлины к сопоставимому или более низкому уровню".
Президент отметил, что обещанный объем инвестиций в 350 миллиардов долларов будет способствовать "активному выходу" южнокорейских компаний на рынок США в таких отраслях, как судостроение, полупроводники, аккумуляторы, биотехнологии и энергетика, где у Южной Кореи "есть конкурентные преимущества".
"Надеемся, что это приведет к дальнейшему укреплению промышленного сотрудничества и еще большей прочности южнокорейско-американского союза. И в дальнейшем наше правительство будет придерживаться принципа прагматичной дипломатии, ориентированной на национальные интересы", - заявил Ли Чжэ Мён.
По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСШАЮЖНАЯ КОРЕЯРФДональд ТрампFacebook
 
 
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