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Чистая прибыль Meta за I квартал выросла на 35,4% - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистая прибыль Meta за I квартал выросла на 35,4%
Чистая прибыль Meta за I квартал выросла на 35,4% - 31.07.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Meta за I квартал выросла на 35,4%
Чистая прибыль компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) за январь-июнь 2025 года увеличилась на 35,4% в годовом выражении и составила... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:32+0300
2025-07-31T00:32+0300
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сша
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) за январь-июнь 2025 года увеличилась на 35,4% в годовом выражении и составила 34,981 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе. Разводненная прибыль на акцию составила 13,56 доллара против 9,86 доллара годом ранее. Выручка социальной сети поднялась на 18,9% - до 89,83 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за второй квартал выросла на 36,2% в годовом выражении - до 18,337 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,14 доллара против 5,16 доллара годом ранее, что выше прогноза в 5,85 доллара. Выручка за квартал увеличилась на 21,6% и составила 47,516 миллиарда долларов при прогнозе в 38,26 миллиарда. Компания ожидает в третьем квартале выручку в 47,5-50,5 миллиарда долларов. По итогам всего года Meta прогнозирует расходы в размере 114-118 миллиарда долларов. Число ежедневных активных пользователей в июне увеличилось в годовом выражении на 6%, до 3,48 миллиарда человек. Акции Meta после закрытия основных торгов в США дорожают на 8,9%. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
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бизнес, финансы, рф, сша, марк цукерберг, meta, facebook
Бизнес, Финансы, Экономика, РФ, США, Марк Цукерберг, Meta, Facebook
00:32 31.07.2025
 
Чистая прибыль Meta за I квартал выросла на 35,4%

Чистая прибыль Meta за I квартал 2025 года выросла на 35,4%

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) за январь-июнь 2025 года увеличилась на 35,4% в годовом выражении и составила 34,981 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе.
Разводненная прибыль на акцию составила 13,56 доллара против 9,86 доллара годом ранее. Выручка социальной сети поднялась на 18,9% - до 89,83 миллиарда долларов.
Чистая прибыль компании за второй квартал выросла на 36,2% в годовом выражении - до 18,337 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,14 доллара против 5,16 доллара годом ранее, что выше прогноза в 5,85 доллара. Выручка за квартал увеличилась на 21,6% и составила 47,516 миллиарда долларов при прогнозе в 38,26 миллиарда.
Компания ожидает в третьем квартале выручку в 47,5-50,5 миллиарда долларов. По итогам всего года Meta прогнозирует расходы в размере 114-118 миллиарда долларов.
Число ежедневных активных пользователей в июне увеличилось в годовом выражении на 6%, до 3,48 миллиарда человек.
Акции Meta после закрытия основных торгов в США дорожают на 8,9%.
Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
 
ЭкономикаБизнесФинансыРФСШАМарк ЦукербергMetaFacebook
 
 
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