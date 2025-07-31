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Чистая прибыль Ford в I полугодии сократилась в 7,2 раза

Чистая прибыль Ford в I полугодии сократилась в 7,2 раза - 31.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Ford в I полугодии сократилась в 7,2 раза

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., в январе-июне сократилась в 7,2 раза в годовом выражении и... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T00:44+0300

2025-07-31T00:44+0300

2025-07-31T00:44+0300

бизнес

финансы

сша

ford

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., в январе-июне сократилась в 7,2 раза в годовом выражении и составила 435 миллионов долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль на акцию без коррекции уменьшилась до 0,11 доллара с 0,79 доллара годом ранее. Выручка за шесть месяцев выросла на 0,3% в годовом выражении - до 90,843 миллиарда долларов. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, во втором квартале составил 36 миллионов долларов против прибыли в 1,831 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Разводненный убыток на акцию без коррекции составил 0,01 доллара против прибыли в 0,46 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию во втором квартале снизилась до 0,37 доллара с 0,47 доллара годом ранее при прогнозе в 0,31 доллара. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 5% - до 50,184 миллиарда долларов при прогнозе в 45,29 миллиарда. Акции Ford после закрытия основных торгов в США дешевеют на 4,1%. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 175 тысяч человек.

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бизнес, финансы, сша, ford