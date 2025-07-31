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Чистая прибыль eBay за полгода выросла на 31,6%

Чистая прибыль eBay за полгода выросла на 31,6% - 31.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль eBay за полгода выросла на 31,6%

Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay за первые шесть месяцев 2025 года выросла на 31,6%, до 871 миллиона долларов, следует из отчетности... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T00:59+0300

2025-07-31T00:59+0300

2025-07-31T00:59+0300

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сша

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay за первые шесть месяцев 2025 года выросла на 31,6%, до 871 миллиона долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию без коррекции увеличилась до 1,84 доллара с 1,29 доллара. Чистая выручка за полугодие выросла на 3,6%, до 5,315 миллиарда. Число активных покупателей по состоянию на 30 июня выросло до 134 миллионов человек со 132 миллионов годом ранее. Чистая прибыль во втором квартале выросла в 1,6 раза в годовом выражении - до 368 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 0,79 доллара с 0,45 доллара год назад. Чистая выручка увеличилась на 6,4% в годовом выражении, до 2,73 миллиарда долларов при прогнозе в 2,64 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию во втором квартале выросла до 1,37 доллара с 1,18 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,29 доллара. Компания сообщила в отчете, что в третьем квартале прогнозирует разводненную скорректированную прибыль на акцию в 1,29-1,34 доллара, выручку - в 2,69-2,74 миллиарда долларов. Акции eBay после закрытия основных торгов в США подскакивают в цене на 11,5%. Компания eBay Inc. предоставляет услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

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бизнес, финансы, сша, калифорния, ebay