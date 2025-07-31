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Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла в 2,1 раза - 31.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль американской брокерской компании Robinhood в январе-июне 2025 года увеличилась в 2,1 раза - до 722 миллионов долларов, следует из отчетности... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T01:08+0300

2025-07-31T01:08+0300

2025-07-31T01:08+0300

бизнес

экономика

сша

robinhood

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской брокерской компании Robinhood в январе-июне 2025 года увеличилась в 2,1 раза - до 722 миллионов долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,79 доллара против 0,38 доллара, за аналогичный период прошлого года выручка увеличилась в 1,5 раза - до 1,916 миллиарда долларов. Чистая прибыль во втором квартале выросла в 2,1 раза в годовом выражении - до 386 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию во втором квартале поднялась до 0,42 доллара с 0,21 доллара годом ранее, тогда как рынки ожидали показатель на уровне 0,3 доллара. Выручка поднялась в 1,5 раза в годовом выражении и достигла 989 миллионов долларов при прогнозе в 908,32 миллиона. Акции Robinhood после закрытия основных торгов в США дорожают на 1,3%. Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) - дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.

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бизнес, сша, robinhood