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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике - 31.07.2025, ПРАЙМ
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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике
Глава Приднестровья Вадим Красносельский в четверг подписал указ "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:48+0300
2025-07-31T16:48+0300
экономика
приднестровье
кишинев
украина
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в четверг подписал указ "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР). Режим ЧП в экономике продлен до 31 августа 2025 года включительно. В указе, размещенном на сайте главы ПМР, уточняется, что режим ЧП продлевается "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в ПМР, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения". Документ направлен в парламент республики для утверждения. Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года и продлевался несколько раз. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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приднестровье, кишинев, украина, газпром
Экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Кишинев, УКРАИНА, Газпром
16:48 31.07.2025
 
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

Глава Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 31 августа

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 31 июл - ПРАЙМ. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в четверг подписал указ "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР).
Режим ЧП в экономике продлен до 31 августа 2025 года включительно.
В указе, размещенном на сайте главы ПМР, уточняется, что режим ЧП продлевается "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в ПМР, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".
Документ направлен в парламент республики для утверждения.
Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года и продлевался несколько раз.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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ЭкономикаПРИДНЕСТРОВЬЕКишиневУКРАИНАГазпром
 
 
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