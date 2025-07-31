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Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли

Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли - 31.07.2025, ПРАЙМ

Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли

Ряд предприятий алкогольной отрасли в России включен в план приватизации на 2025-2027 годы, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 31 июля 2025... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T22:51+0300

2025-07-31T22:51+0300

2025-07-31T22:52+0300

экономика

правительство рф

приватизация

алкоголь

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ряд предприятий алкогольной отрасли в России включен в план приватизации на 2025-2027 годы, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 31 июля 2025 года и опубликованного на портале нормативно-правовых актов. Согласно распоряжению в список предприятий в подраздел "Производство напитков" включен Великоустюгский ликеро-водочный завод, который на 99,2% принадлежит государству. Также подраздел "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" был дополнен следующими предприятиями: "Алкогольные традиции Крыма" (Симферополь), "Национальные алкогольные традиции" (Москва), "Южные алкогольные традиции" (Симферополь) и "Бизнес групп" (Москва), 100% долей которых планируется продать.

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правительство рф, приватизация, алкоголь