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Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли
Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли - 31.07.2025, ПРАЙМ
Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли
Ряд предприятий алкогольной отрасли в России включен в план приватизации на 2025-2027 годы, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 31 июля 2025... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T22:51+0300
2025-07-31T22:52+0300
экономика
правительство рф
приватизация
алкоголь
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ряд предприятий алкогольной отрасли в России включен в план приватизации на 2025-2027 годы, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 31 июля 2025 года и опубликованного на портале нормативно-правовых актов. Согласно распоряжению в список предприятий в подраздел "Производство напитков" включен Великоустюгский ликеро-водочный завод, который на 99,2% принадлежит государству. Также подраздел "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" был дополнен следующими предприятиями: "Алкогольные традиции Крыма" (Симферополь), "Национальные алкогольные традиции" (Москва), "Южные алкогольные традиции" (Симферополь) и "Бизнес групп" (Москва), 100% долей которых планируется продать.
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правительство рф, приватизация, алкоголь
Экономика, Правительство РФ, приватизация, алкоголь
22:51 31.07.2025 (обновлено: 22:52 31.07.2025)
 
Правительство РФ решило приватизировать ряд компаний алкогольной отрасли

Кабин: в 2025-2027 гг будет приватизирован ряд компаний алкогольной отрасли

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк*Цех по розливу водки
*Цех по розливу водки - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ряд предприятий алкогольной отрасли в России включен в план приватизации на 2025-2027 годы, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного 31 июля 2025 года и опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
Согласно распоряжению в список предприятий в подраздел "Производство напитков" включен Великоустюгский ликеро-водочный завод, который на 99,2% принадлежит государству.
Также подраздел "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" был дополнен следующими предприятиями: "Алкогольные традиции Крыма" (Симферополь), "Национальные алкогольные традиции" (Москва), "Южные алкогольные традиции" (Симферополь) и "Бизнес групп" (Москва), 100% долей которых планируется продать.
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ЭкономикаПравительство РФприватизацияалкоголь
 
 
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