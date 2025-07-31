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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:32+0300
2025-07-31T14:32+0300
политика
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки. Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже их общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров с участием делегаций двух стран. По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов. В составе лаосской делегации - заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон и министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Лаоса Кхеммани Пфолсена.
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россия, рф, лаос, владимир путин, мид, минфин
Политика, РОССИЯ, РФ, Лаос, Владимир Путин, МИД, Минфин
14:32 31.07.2025
 
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

В Кремле начались переговоры Путина и лидера Лаоса Сисулита

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
© POOL
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки.
Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже их общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров с участием делегаций двух стран.
По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В составе лаосской делегации - заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон и министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Лаоса Кхеммани Пфолсена.
Патуксай, Лаос - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
14:25
 
ПолитикаРОССИЯРФЛаосВладимир ПутинМИДМинфин
 
 
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