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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:32+0300
2025-07-31T14:32+0300
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки. Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже их общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров с участием делегаций двух стран. По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов. В составе лаосской делегации - заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон и министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Лаоса Кхеммани Пфолсена.
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Политика, РОССИЯ, РФ, Лаос, Владимир Путин, МИД, Минфин
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
В Кремле начались переговоры Путина и лидера Лаоса Сисулита
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки.
Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже их общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров с участием делегаций двух стран.
По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В составе лаосской делегации - заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон и министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Лаоса Кхеммани Пфолсена.
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным