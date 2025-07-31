https://1prime.ru/20250731/putin-860164860.html

Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле - 31.07.2025, ПРАЙМ

Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:32+0300

2025-07-31T14:32+0300

2025-07-31T14:32+0300

политика

россия

рф

лаос

владимир путин

мид

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg

МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки. Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже их общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров с участием делегаций двух стран. По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов. В составе лаосской делегации - заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон и министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Лаоса Кхеммани Пфолсена.

https://1prime.ru/20250731/laos-860163910.html

рф

лаос

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, лаос, владимир путин, мид, минфин