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Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству
Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T19:49+0300
2025-07-31T20:19+0300
экономика
поручение путина
нацпроекты
технологии
лидерство
рф
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
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поручение путина, нацпроекты, технологии, лидерство, рф
Экономика, поручение Путина, нацпроекты, Технологии, лидерство, РФ
19:49 31.07.2025 (обновлено: 20:19 31.07.2025)
 
Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству

Путин поручил доработать нацпроекты по обеспечению технологического лидерства РФ

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© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
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Экономикапоручение ПутинанацпроектыТехнологиилидерствоРФ
 
 
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