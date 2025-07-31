https://1prime.ru/20250731/putin-860180678.html

Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству

Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству - 31.07.2025, ПРАЙМ

Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T19:49+0300

2025-07-31T19:49+0300

2025-07-31T20:19+0300

экономика

поручение путина

нацпроекты

технологии

лидерство

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83650/87/836508721_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9bf9f47b12ffe6adc598b08c17a82525.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250717/soft-859638916.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

поручение путина, нацпроекты, технологии, лидерство, рф