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Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству
Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T19:49+0300
2025-07-31T19:49+0300
2025-07-31T20:19+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
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поручение путина, нацпроекты, технологии, лидерство, рф
Экономика, поручение Путина, нацпроекты, Технологии, лидерство, РФ
Путин поручил доработать нацпроекты по технологическому лидерству
Путин поручил доработать нацпроекты по обеспечению технологического лидерства РФ
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, предусмотрев включение в каждый такой национальный проект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере... Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
Путин поручил разработать дополнительные ограничения для иностранного ПО