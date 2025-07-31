https://1prime.ru/20250731/putin-860181051.html
Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования
Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ завершить переход к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включая поддержку... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T20:04+0300
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экономика
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ завершить переход к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включая поддержку инвестпроектов. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение перехода к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включающему в себя в том числе поддержку инвестиционных проектов в виде капитальных грантов", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года.
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владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования
Путин поручил завершить переход к новому механизму льготного кредитования
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ завершить переход к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включая поддержку инвестпроектов.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение перехода к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включающему в себя в том числе поддержку инвестиционных проектов в виде капитальных грантов", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года.
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