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Путин поручил создать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил создать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса
Путин поручил создать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса
Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса. | 31.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
поручение путина
правовые нормы
инвестиции
космические проекты
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Роскосмос"... с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование нормативно-правовой базы в целях привлечения частных инвестиций для реализации проектов в сфере космической деятельности, в том числе создав условия для увеличения доли внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также предусмотрев устранение регуляторных барьеров, препятствующих расширению участия частных организаций в космической деятельности, и упрощение для таких организаций доступа к научной и испытательной инфраструктуре", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
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поручение путина, правовые нормы, инвестиции, космические проекты
Экономика, поручение Путина, правовые нормы, инвестиции, космические проекты
20:16 31.07.2025 (обновлено: 20:17 31.07.2025)
 
Путин поручил создать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса

Путин поручил сформировать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до октября сформировать нормативно-правовую базу для привлечения частных инвестиций в проекты в сфере космоса.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Роскосмос"... с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование нормативно-правовой базы в целях привлечения частных инвестиций для реализации проектов в сфере космической деятельности, в том числе создав условия для увеличения доли внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также предусмотрев устранение регуляторных барьеров, препятствующих расширению участия частных организаций в космической деятельности, и упрощение для таких организаций доступа к научной и испытательной инфраструктуре", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
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Экономикапоручение Путинаправовые нормыинвестициикосмические проекты
 
 
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