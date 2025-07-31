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В Раде заявили, что записи разговоров Миндича переданы в ФБР

В Раде заявили, что записи разговоров Миндича переданы в ФБР - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили, что записи разговоров Миндича переданы в ФБР

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что материалы с записями переговоров совладельца студии... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:05+0300

2025-07-31T09:05+0300

2025-07-31T09:05+0300

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что материалы с записями переговоров совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, переданы в ФБР. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах 25 июля сообщало, что антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали разговоры Миндича. "Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР. В этих материалах зафиксированы переговоры Миндича с (экс-вице-премьером Алексеем) Чернышовым, Ермаком, (министром юстиции Германом) Галущенко… Зеленским", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, также там есть записи разговоров с экс-замглавы офиса Зеленского Ростиславом Шурмой, а также целым рядом бизнесменов, политиков и депутатов. О чем были эти разговоры и откуда у него эта информация Дубинский не уточняет. Дубинский в июне заявил, что Миндич, "кошелек" Зеленского, сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций в стране, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. В среду издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича.

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общество , финансы, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, сбу, рада