https://1prime.ru/20250731/rada-860149541.html

В Раде назвали "подставой" историю с голосованием за закон о НАБУ и САП

В Раде назвали "подставой" историю с голосованием за закон о НАБУ и САП - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Раде назвали "подставой" историю с голосованием за закон о НАБУ и САП

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что история с голосованием за закон, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:42+0300

2025-07-31T09:42+0300

2025-07-31T09:42+0300

политика

общество

финансы

сша

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28b63a1cd1b3871a7d93d285fe89ce23.jpg

МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что история с голосованием за закон, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), оказался "подставой" для парламентариев, документ предоставили в последний момент. "Нам в последний момент дали этот законопроект и дали ограниченную информацию касаемо того, что там вписано. Даже трактовка определенных вещей появилась позже", - сказал Камельчук в интервью YouTube-каналу украинской журналистки Ланы Шевчук. На уточняющий вопрос журналистки, не обидно ли депутатам, что Зеленский сделал их виноватыми в принятии закона о НАБУ, Камельчук согласился. "Конечно… фактически то, что нам сказали, очень классная и правильная история, оказалась для нас абсолютной подставой, в которой обвинили только нас. Однако я думаю, что рейтинг упадет не только у Верховной рады, но и у всех, кто причастен к этой истории", - добавил депутат. Владимир Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.

https://1prime.ru/20250729/mvf-860071251.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, рада