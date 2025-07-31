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Трансляция заседания Рады началась с драки
Трансляция заседания Рады началась с драки - 31.07.2025, ПРАЙМ
Трансляция заседания Рады началась с драки
Прямой эфир заседания Верховной рады Украины, показанный в четверг впервые за три года, начался с драки между депутатами. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:02+0300
2025-07-31T14:02+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Прямой эфир заседания Верховной рады Украины, показанный в четверг впервые за три года, начался с драки между депутатами. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее сообщил, что заседание украинского парламента в четверг, на котором депутаты рассмотрят законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), впервые за последние три года будет транслироваться в эфире телеканала "Рады". Трансляция заседания украинского парламента началась с небольшим опозданием, однако в самом начале между двумя депутатами произошла перепалка, после чего они начали драться. Их разнимали коллеги. Кто именно спровоцировал потасовку, непонятно. После этого заседание продолжилось в обычном режиме. Позднее украинский парламент поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Законопроект был принят сразу в первом и втором чтении. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Политика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада
Трансляция заседания Рады началась с драки
Прямой эфир заседания Рады, показанный впервые за 3 года, начался с драки
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Прямой эфир заседания Верховной рады Украины, показанный в четверг впервые за три года, начался с драки между депутатами.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее сообщил, что заседание украинского парламента в четверг, на котором депутаты рассмотрят законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), впервые за последние три года будет транслироваться в эфире телеканала "Рады".
Трансляция заседания украинского парламента началась с небольшим опозданием, однако в самом начале между двумя депутатами произошла перепалка, после чего они начали драться. Их разнимали коллеги. Кто именно спровоцировал потасовку, непонятно. После этого заседание продолжилось в обычном режиме.
Позднее украинский парламент поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Законопроект был принят сразу в первом и втором чтении.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Заседание Рады будут транслировать по телеканалу впервые за три года