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Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России достигли нового рекорда - 31.07.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7% и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:05+0300
2025-07-31T16:05+0300
2025-07-31T16:16+0300
банк россии
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7% и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили 695,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,8 миллиарда долларов США, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.Предыдущий максимум был достигнут на конец дня 4 июля, когда международные резервы ЦБ составляли 690,6 миллиарда долларов.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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резервы
Международные резервы России достигли нового рекорда
ЦБ: международные резервы России достигли 695,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7% и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили 695,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,8 миллиарда долларов США, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Предыдущий максимум был достигнут на конец дня 4 июля, когда международные резервы ЦБ составляли 690,6 миллиарда долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
ЦБ оценил запасы золота в резервах