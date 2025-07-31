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Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота" - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота"
Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота" - 31.07.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота"
Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:14+0300
2025-07-31T15:14+0300
технологии
россия
аэрофлот
роскомнадзор
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор. "По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение", - сообщили в ведомстве. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Тогда же Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией по "Аэрофлоту". Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами. В ведомстве добавили, что ждут информацию от "Аэрофлота" и примут решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств.
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технологии, россия, аэрофлот, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Аэрофлот, Роскомнадзор
15:14 31.07.2025
 
Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота"

Роскомнадзор: информация об утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор.
"По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение", - сообщили в ведомстве.
Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Тогда же Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией по "Аэрофлоту". Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами. В ведомстве добавили, что ждут информацию от "Аэрофлота" и примут решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств.
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