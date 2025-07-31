https://1prime.ru/20250731/roskomnadzor-860169041.html

Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота"

Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота" - 31.07.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота"

Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:14+0300

2025-07-31T15:14+0300

2025-07-31T15:14+0300

технологии

россия

аэрофлот

роскомнадзор

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор. "По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение", - сообщили в ведомстве. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Тогда же Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией по "Аэрофлоту". Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами. В ведомстве добавили, что ждут информацию от "Аэрофлота" и примут решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств.

https://1prime.ru/20250731/aeroflot-860158922.html

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технологии, россия, аэрофлот, роскомнадзор