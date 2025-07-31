https://1prime.ru/20250731/roskosmos-860182071.html

Глава "Роскосмоса" рассказал об итогах переговоров с и.о. главы НАСА

Глава "Роскосмоса" рассказал об итогах переговоров с и.о. главы НАСА - 31.07.2025, ПРАЙМ

Глава "Роскосмоса" рассказал об итогах переговоров с и.о. главы НАСА

"Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил журналистам глава... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T20:38+0300

2025-07-31T20:38+0300

2025-07-31T20:38+0300

роскосмос

дмитрий баканов

наса

переговоры

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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл - ПРАЙМ. "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года. "Подготовим дополнительно вопросы по совместной повестке, куда мы договорились включить как использование наших национальных орбитальных станций, которые придут после МКС, и как мы будем взаимодействовать по работе с ними, и по ряду миссий в дальний космос", - сказал Баканов.ПРИ этом он сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА, исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи доложит об итогах переговоров президенту США Дональду Трампу.

https://1prime.ru/20250731/roskosmos-860181478.html

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роскосмос, дмитрий баканов, наса, переговоры