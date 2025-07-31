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"Роснефть" создала первого в России робота для ремонта нефтяных труб - 31.07.2025, ПРАЙМ
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"Роснефть" создала первого в России робота для ремонта нефтяных труб
"Роснефть" создала первого в России робота для ремонта нефтяных труб - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" создала первого в России робота для ремонта нефтяных труб
Специалисты "Роснефти" разработали и запатентовали первый в России роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб, которые используются при... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:43+0300
2025-07-31T15:43+0300
россия
роснефть
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Специалисты "Роснефти" разработали и запатентовали первый в России роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб, которые используются при добыче нефти, сообщила компания. "Специалисты уфимского научного института "Роснефти" совершили настоящий прорыв - разработали и запатентовали первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб (НКТ). Это полностью автоматизированная система, которая использует самые современные технологии контроля и управления процессами", - говорится в сообщении. Модульная конструкция позволяет изменять конфигурацию оборудования в зависимости от осложняющих факторов, распространенных в регионе добычи. Две технологические линии позволяют не только ремонтировать трубы, но и наносить защитное покрытие на их внутреннюю поверхность. Производительность комплекса доходит до 21 тысячи труб в месяц. В компании отметили, что главное преимущество разработки - минимальное участие человека. Весь сложный процесс, включая сортировку, очистку труб от разных видов загрязнений и даже такие операции, как отворот и наворот соединительных муфт теперь выполняет автоматика. Работу системы контролирует персонал дистанционно. "Внедрение роботизированных линий дает сразу несколько преимуществ: производство становится компактнее, безопаснее и эффективнее. В результате доля ручных операций сократится на 53%, при этом производительность вырастет на 25%", - добавляется в сообщении. Уфимский научный институт планирует не только реализовывать этот проект на объектах "Роснефти", но и тиражировать его на сторонние нефтяные компании.
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россия, роснефть
РОССИЯ, Роснефть
15:43 31.07.2025
 
"Роснефть" создала первого в России робота для ремонта нефтяных труб

"Роснефть" разработала роботизированный комплекс для ремонта нефтяных труб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Специалисты "Роснефти" разработали и запатентовали первый в России роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб, которые используются при добыче нефти, сообщила компания.
"Специалисты уфимского научного института "Роснефти" совершили настоящий прорыв - разработали и запатентовали первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб (НКТ). Это полностью автоматизированная система, которая использует самые современные технологии контроля и управления процессами", - говорится в сообщении.
Модульная конструкция позволяет изменять конфигурацию оборудования в зависимости от осложняющих факторов, распространенных в регионе добычи. Две технологические линии позволяют не только ремонтировать трубы, но и наносить защитное покрытие на их внутреннюю поверхность. Производительность комплекса доходит до 21 тысячи труб в месяц.
В компании отметили, что главное преимущество разработки - минимальное участие человека. Весь сложный процесс, включая сортировку, очистку труб от разных видов загрязнений и даже такие операции, как отворот и наворот соединительных муфт теперь выполняет автоматика. Работу системы контролирует персонал дистанционно.
"Внедрение роботизированных линий дает сразу несколько преимуществ: производство становится компактнее, безопаснее и эффективнее. В результате доля ручных операций сократится на 53%, при этом производительность вырастет на 25%", - добавляется в сообщении.
Уфимский научный институт планирует не только реализовывать этот проект на объектах "Роснефти", но и тиражировать его на сторонние нефтяные компании.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
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РОССИЯРоснефть
 
 
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