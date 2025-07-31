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Межгосударственные отношения России и Лаоса

Межгосударственные отношения России и Лаоса - 31.07.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Лаоса

Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T01:38+0300

2025-07-31T01:38+0300

2025-07-31T01:38+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Лаоса. Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР). После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены десятки народнохозяйственных и социальных объектов. 9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге на полях международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном. 12-16 октября 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона. По итогам его переговоров с президентом России (2008-2012) Дмитрием Медведевым была принята декларация о стратегическом партнерстве, а также подписан ряд соглашений. В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном. В мае 2016 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН. 12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 17 октября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине. 9 мая 2024 года президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В тот же день состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Тхонглуном Сисулитом. 24 октября 2024 года Владимир Путин и Тхонглун Сисулит провели рабочую встречу на полях саммита БРИКС в Казани. Председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встречался с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в ноябре 2012 года в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС). Главы правительств также встречались в сентябре 2017 года в Москве и в ноябре 2017 года "на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины). 23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом. Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран. 10 июня 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 26-27 июля Сергей Лавров посетил Лаос, где принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН во Вьентьяне. 25 июля Сергей Лавров провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. 10-11 октября 2024 года глава МИД России принял участие в 19-м Восточноазиатском саммите, который прошел во Вьентьяне. На полях мероприятия прошла встреча Сергея Лаврова с Салемсаем Коммаситом. 21 апреля 2025 года в Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Лаоса Салемсая Коммасита с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В тот же день лаосская делегация во главе с Салемсаем Коммаситом посетила Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, выпускником которого он является. 22 апреля Салемсай Коммасит провел переговоры с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком при участии представителей профильных министерств и ведомств двух стран. Состоялась также встреча с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым, она стала первой встречей представителей Роскосмоса и Республики Лаос. 9 мая 2025 года министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан в качестве специального представителя президента ЛНДР возглавил лаосскую делегацию на мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, находящимся в Москве с официальным визитом. Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова с Тхонгсаваном Фомвиханом прошла 10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы. 18 сентября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту в рамках мероприятий четвертого Евразийского женского форума. Заместитель председателя Национального собрания Лаоса Соммад Фолсена принял участие в XI Невском международном экологическом конгрессе, который состоялся 22-23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. 20 мая руководители парламентских групп дружбы, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и заместитель председателя Национального собрания Лаоса Сувон Лынгбунми провели переговоры по ВКС. Страны наращивают взаимодействие в области безопасности и в правоохранительной сфере. В ходе визита в Лаос генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 27-28 мая была подписана Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной народной прокуратурой ЛНДР на 2025-2026 годы. Лаосские делегации регулярно посещают международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, организуемые Советом Безопасности Российской Федерации. В 13-й такой встрече, проходившей в Москве 27-29 мая 2025 года, участвовал заместитель премьер-министра, министр общественной безопасности ЛНДР Вилай Лакхамфонг. Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других. В июле 2025 года Лаосу предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент республики Тхонглун Сисулит заявил, что Лаос выражает желание стать членом БРИКС. На фоне интенсификации политического диалога развивается торгово-экономическое сотрудничество. В 2024 году товарооборот между Россией и Лаосом увеличился на 65% до 23,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – на 78% (18 миллионов), импорт – на 36% (5,8 миллиона). В основе российского экспорта в ЛНДР – древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности. Импорт представлен текстилем и изделиями из него, продовольствием и аграрным сырьем. В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ"). С 1979 года функционирует Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ноябре 2023 года в Лаосе состоялось 17-е Заседание Межправительственной Российско-Лаосской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках заседания российская сторона презентовала проект строящегося Российско-Лаосского научно-тематического парка. С ноября 2023 года некоторые банки Лаоса начали принимать платежные карты "Мир". Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран. В январе 2018 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом. Были достигнуты договоренности о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества (в том числе об открытии во Вьентьяне представительства Минобороны России). В апреле 2019 года в России с официальным визитом побывал министр обороны ЛНДР Тянсамон Тяннялат. Состоялась встреча с Сергеем Шойгу на полях Московской международной конференции по безопасности. 13 августа 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером правительства, министром обороны Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. Страны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. В документе указано, что страны будут взаимодействовать друг с другом в вопросах подготовки военных кадров, ремонта спецтехники, а также в сферах медицины, изучения военной истории, топографии, спорта и культуры и др. С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос". Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов. Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих. 10 ноября 2024 года начался 7-й этап работ по гуманитарному разминированию участков территории в провинции Хуапхан специалистами МПЦ ВС РФ совместно с саперами инженерных войск Народной армии Лаоса. В апреле 2025 года военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели курс подготовки личного состава специальных подразделений народной армии Лаоса (НАЛ) "Тайфун-2025" на лаосской территории. Курс посетили вице-премьер Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, министр обороны Кхамьенг Оутхакайсон, заместитель министра обороны - начальник генерального штаба республики генерал-лейтенант Сайчай Коммасит и др. В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов. В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Россия реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов. По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) с 2018 года Россия выделила три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Россией и ВПП. В 2021 году РФ подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, охватывающей около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны. С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Россия поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны. В октябре 2024 года Россия передала Лаосу 47 тонн подсолнечного масла для организации школьного питания в провинциях Луангнамтха и Пхонгсали, пострадавших от наводнений. В апреле 2025 года Россия направила 149 тонн рыбных консервов стоимостью два миллиона долларов на организацию школьного питания в отдаленных провинциях Лаоса – Луангнамтха, Луангпхабанг и Пхонгсали с охватом 50 тысяч учащихся. 28 января 2025 года состоялась церемония начала работ по реновации Госпиталя российско-лаосской дружбы "Миттапхаб" во Вьентьяне, осуществляемой при финансовой поддержке с российской стороны (12,9 миллиона долларов) совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Значительное внимание уделяется гуманитарной составляющей двусторонних отношений. Российский центр науки и культуры во Вьентьяне (РЦНК) содействует расширению обменов по линии академических учреждений, распространению в Лаосе русского языка, который изучается на курсах при Русском доме, в Лаосском национальном университете и Военном университете им. К.Фомвихана, а также в шести государственных общеобразовательных школах Вьентьяна. По линии профильных ведомств прорабатываются перспективы создания в столице ЛНДР совместной российско-лаосской школы. Важной сферой сотрудничества является образование. В общей сложности в России подготовлено более восьми тысяч гражданских и двух тысяч военных специалистов для Лаоса. Многие выпускники советских и российских вузов занимают руководящие позиции в партийно-государственном аппарате ЛНДР, командном составе Народной армии Лаоса и правоохранительных органов страны, играют заметную роль в науке, культуре и искусстве, общественной жизни. В настоящее время в российских вузах обучаются более 150 лаосцев. На 2025/2026 учебный год Лаосу предоставлена квота в количестве 100 бюджетных мест. Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа Лаоса. Осуществляются культурные обмены. Министр информации, культуры и туризма Лаоса Суансаван Винякет приняла участие в X и XI Санкт-Петербургских международных культурных форумах – "Форумах объединенных культур" (сентябрь 2024 года и ноябрь 2023 года). В апреле 2023 года в столице ЛНДР прошел Фестиваль российского кино, в ноябре 2023 года и 2024 году – концерты арт-группы "Хор Турецкого". В мае 2024 года во Вьентьяне были организованы Дни российского кино и мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности, в том числе концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. В рамках "Дней Москвы" во Вьентьяне в октябре-ноябре 2024 года и "Дней Вьентьяна" в Москве в феврале 2025 года был проведен ряд культурных и деловых мероприятий, направленных на укрепление связей между столицами. В ходе визита в Россию в феврале-марте 2025 года мэра Вьентьяна Атсапхангтхонга Сипхандона подписаны Программа о сотрудничестве между правительством Москвы и мэрией Вьентьяна на 2025-2028 годы и Соглашение о побратимстве и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах между Вьентьяном и Санкт-Петербургом. Лаосские школьники регулярно отправляются на отдых во Всероссийский детский центр "Океан" в Приморском крае. В 2024 году Центр принял группу из 25 лаосских детей, в 2023 году – 24 ребенка. В Москве действует межрегиональная общественная организация "Общество российско-лаосской дружбы". В апреле 2025 года первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма. Туризм является одной из наиболее перспективных сфер для сотрудничества между Россией и Лаосом. Несмотря на то, что прямое авиасообщение между странами сейчас приостановлено, российские и лаосские компании активно изучают возможности по развитию транспортно-логистического сообщения.

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