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Межгосударственные отношения России и Лаоса
Межгосударственные отношения России и Лаоса - 31.07.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Лаоса
Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T01:38+0300
2025-07-31T01:38+0300
2025-07-31T01:38+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Лаоса.
Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года.
Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР).
После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены десятки народнохозяйственных и социальных объектов.
9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге на полях международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном.
12-16 октября 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона. По итогам его переговоров с президентом России (2008-2012) Дмитрием Медведевым была принята декларация о стратегическом партнерстве, а также подписан ряд соглашений.
В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном.
В мае 2016 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН.
12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
17 октября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине.
9 мая 2024 года президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В тот же день состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Тхонглуном Сисулитом.
24 октября 2024 года Владимир Путин и Тхонглун Сисулит провели рабочую встречу на полях саммита БРИКС в Казани.
Председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встречался с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в ноябре 2012 года в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС).
Главы правительств также встречались в сентябре 2017 года в Москве и в ноябре 2017 года "на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины).
23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом.
Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран.
10 июня 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
26-27 июля Сергей Лавров посетил Лаос, где принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН во Вьентьяне.
25 июля Сергей Лавров провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.
10-11 октября 2024 года глава МИД России принял участие в 19-м Восточноазиатском саммите, который прошел во Вьентьяне. На полях мероприятия прошла встреча Сергея Лаврова с Салемсаем Коммаситом.
21 апреля 2025 года в Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Лаоса Салемсая Коммасита с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В тот же день лаосская делегация во главе с Салемсаем Коммаситом посетила Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, выпускником которого он является. 22 апреля Салемсай Коммасит провел переговоры с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком при участии представителей профильных министерств и ведомств двух стран. Состоялась также встреча с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым, она стала первой встречей представителей Роскосмоса и Республики Лаос.
9 мая 2025 года министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан в качестве специального представителя президента ЛНДР возглавил лаосскую делегацию на мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, находящимся в Москве с официальным визитом.
Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова с Тхонгсаваном Фомвиханом прошла 10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.
Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы.
18 сентября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту в рамках мероприятий четвертого Евразийского женского форума.
Заместитель председателя Национального собрания Лаоса Соммад Фолсена принял участие в XI Невском международном экологическом конгрессе, который состоялся 22-23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге.
20 мая руководители парламентских групп дружбы, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и заместитель председателя Национального собрания Лаоса Сувон Лынгбунми провели переговоры по ВКС.
Страны наращивают взаимодействие в области безопасности и в правоохранительной сфере. В ходе визита в Лаос генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 27-28 мая была подписана Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной народной прокуратурой ЛНДР на 2025-2026 годы.
Лаосские делегации регулярно посещают международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, организуемые Советом Безопасности Российской Федерации. В 13-й такой встрече, проходившей в Москве 27-29 мая 2025 года, участвовал заместитель премьер-министра, министр общественной безопасности ЛНДР Вилай Лакхамфонг.
Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других.
В июле 2025 года Лаосу предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент республики Тхонглун Сисулит заявил, что Лаос выражает желание стать членом БРИКС.
На фоне интенсификации политического диалога развивается торгово-экономическое сотрудничество.
В 2024 году товарооборот между Россией и Лаосом увеличился на 65% до 23,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – на 78% (18 миллионов), импорт – на 36% (5,8 миллиона). В основе российского экспорта в ЛНДР – древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности. Импорт представлен текстилем и изделиями из него, продовольствием и аграрным сырьем.
В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ").
С 1979 года функционирует Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В ноябре 2023 года в Лаосе состоялось 17-е Заседание Межправительственной Российско-Лаосской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках заседания российская сторона презентовала проект строящегося Российско-Лаосского научно-тематического парка.
С ноября 2023 года некоторые банки Лаоса начали принимать платежные карты "Мир".
Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран.
В январе 2018 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом. Были достигнуты договоренности о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества (в том числе об открытии во Вьентьяне представительства Минобороны России).
В апреле 2019 года в России с официальным визитом побывал министр обороны ЛНДР Тянсамон Тяннялат. Состоялась встреча с Сергеем Шойгу на полях Московской международной конференции по безопасности.
13 августа 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером правительства, министром обороны Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. Страны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. В документе указано, что страны будут взаимодействовать друг с другом в вопросах подготовки военных кадров, ремонта спецтехники, а также в сферах медицины, изучения военной истории, топографии, спорта и культуры и др.
С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос".
Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.
Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих.
10 ноября 2024 года начался 7-й этап работ по гуманитарному разминированию участков территории в провинции Хуапхан специалистами МПЦ ВС РФ совместно с саперами инженерных войск Народной армии Лаоса.
В апреле 2025 года военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели курс подготовки личного состава специальных подразделений народной армии Лаоса (НАЛ) "Тайфун-2025" на лаосской территории. Курс посетили вице-премьер Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, министр обороны Кхамьенг Оутхакайсон, заместитель министра обороны - начальник генерального штаба республики генерал-лейтенант Сайчай Коммасит и др.
В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов.
В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Россия реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов.
По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) с 2018 года Россия выделила три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Россией и ВПП. В 2021 году РФ подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, охватывающей около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.
С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Россия поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны.
В октябре 2024 года Россия передала Лаосу 47 тонн подсолнечного масла для организации школьного питания в провинциях Луангнамтха и Пхонгсали, пострадавших от наводнений.
В апреле 2025 года Россия направила 149 тонн рыбных консервов стоимостью два миллиона долларов на организацию школьного питания в отдаленных провинциях Лаоса – Луангнамтха, Луангпхабанг и Пхонгсали с охватом 50 тысяч учащихся.
28 января 2025 года состоялась церемония начала работ по реновации Госпиталя российско-лаосской дружбы "Миттапхаб" во Вьентьяне, осуществляемой при финансовой поддержке с российской стороны (12,9 миллиона долларов) совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).
Значительное внимание уделяется гуманитарной составляющей двусторонних отношений. Российский центр науки и культуры во Вьентьяне (РЦНК) содействует расширению обменов по линии академических учреждений, распространению в Лаосе русского языка, который изучается на курсах при Русском доме, в Лаосском национальном университете и Военном университете им. К.Фомвихана, а также в шести государственных общеобразовательных школах Вьентьяна. По линии профильных ведомств прорабатываются перспективы создания в столице ЛНДР совместной российско-лаосской школы.
Важной сферой сотрудничества является образование. В общей сложности в России подготовлено более восьми тысяч гражданских и двух тысяч военных специалистов для Лаоса. Многие выпускники советских и российских вузов занимают руководящие позиции в партийно-государственном аппарате ЛНДР, командном составе Народной армии Лаоса и правоохранительных органов страны, играют заметную роль в науке, культуре и искусстве, общественной жизни. В настоящее время в российских вузах обучаются более 150 лаосцев. На 2025/2026 учебный год Лаосу предоставлена квота в количестве 100 бюджетных мест.
Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа Лаоса.
Осуществляются культурные обмены. Министр информации, культуры и туризма Лаоса Суансаван Винякет приняла участие в X и XI Санкт-Петербургских международных культурных форумах – "Форумах объединенных культур" (сентябрь 2024 года и ноябрь 2023 года).
В апреле 2023 года в столице ЛНДР прошел Фестиваль российского кино, в ноябре 2023 года и 2024 году – концерты арт-группы "Хор Турецкого". В мае 2024 года во Вьентьяне были организованы Дни российского кино и мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности, в том числе концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. В рамках "Дней Москвы" во Вьентьяне в октябре-ноябре 2024 года и "Дней Вьентьяна" в Москве в феврале 2025 года был проведен ряд культурных и деловых мероприятий, направленных на укрепление связей между столицами. В ходе визита в Россию в феврале-марте 2025 года мэра Вьентьяна Атсапхангтхонга Сипхандона подписаны Программа о сотрудничестве между правительством Москвы и мэрией Вьентьяна на 2025-2028 годы и Соглашение о побратимстве и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах между Вьентьяном и Санкт-Петербургом.
Лаосские школьники регулярно отправляются на отдых во Всероссийский детский центр "Океан" в Приморском крае. В 2024 году Центр принял группу из 25 лаосских детей, в 2023 году – 24 ребенка.
В Москве действует межрегиональная общественная организация "Общество российско-лаосской дружбы".
В апреле 2025 года первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма.
Туризм является одной из наиболее перспективных сфер для сотрудничества между Россией и Лаосом. Несмотря на то, что прямое авиасообщение между странами сейчас приостановлено, российские и лаосские компании активно изучают возможности по развитию транспортно-логистического сообщения.
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россия, мировая экономика, лаос, рф, москва, владимир путин, сергей лавров, дмитрий медведев, асеан, оон, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Лаос, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, АСЕАН, ООН, МИД
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Лаоса.
Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года.
Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР).
После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены десятки народнохозяйственных и социальных объектов.
9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге на полях международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном.
12-16 октября 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона. По итогам его переговоров с президентом России (2008-2012) Дмитрием Медведевым была принята декларация о стратегическом партнерстве, а также подписан ряд соглашений.
В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном.
В мае 2016 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН.
12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
17 октября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине.
9 мая 2024 года президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В тот же день состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Тхонглуном Сисулитом.
24 октября 2024 года Владимир Путин и Тхонглун Сисулит провели рабочую встречу на полях саммита БРИКС в Казани.
Председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встречался с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в ноябре 2012 года в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС).
Главы правительств также встречались в сентябре 2017 года в Москве и в ноябре 2017 года "на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины).
23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом.
Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран.
10 июня 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
26-27 июля Сергей Лавров посетил Лаос, где принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН во Вьентьяне.
25 июля Сергей Лавров провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.
10-11 октября 2024 года глава МИД России принял участие в 19-м Восточноазиатском саммите, который прошел во Вьентьяне. На полях мероприятия прошла встреча Сергея Лаврова с Салемсаем Коммаситом.
21 апреля 2025 года в Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Лаоса Салемсая Коммасита с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В тот же день лаосская делегация во главе с Салемсаем Коммаситом посетила Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, выпускником которого он является. 22 апреля Салемсай Коммасит провел переговоры с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком при участии представителей профильных министерств и ведомств двух стран. Состоялась также встреча с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым, она стала первой встречей представителей Роскосмоса и Республики Лаос.
9 мая 2025 года министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан в качестве специального представителя президента ЛНДР возглавил лаосскую делегацию на мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, находящимся в Москве с официальным визитом.
Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова с Тхонгсаваном Фомвиханом прошла 10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.
Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы.
18 сентября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту в рамках мероприятий четвертого Евразийского женского форума.
Заместитель председателя Национального собрания Лаоса Соммад Фолсена принял участие в XI Невском международном экологическом конгрессе, который состоялся 22-23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге.
20 мая руководители парламентских групп дружбы, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и заместитель председателя Национального собрания Лаоса Сувон Лынгбунми провели переговоры по ВКС.
Страны наращивают взаимодействие в области безопасности и в правоохранительной сфере. В ходе визита в Лаос генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 27-28 мая была подписана Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной народной прокуратурой ЛНДР на 2025-2026 годы.
Лаосские делегации регулярно посещают международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, организуемые Советом Безопасности Российской Федерации. В 13-й такой встрече, проходившей в Москве 27-29 мая 2025 года, участвовал заместитель премьер-министра, министр общественной безопасности ЛНДР Вилай Лакхамфонг.
Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других.
В июле 2025 года Лаосу предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент республики Тхонглун Сисулит заявил, что Лаос выражает желание стать членом БРИКС.
На фоне интенсификации политического диалога развивается торгово-экономическое сотрудничество.
В 2024 году товарооборот между Россией и Лаосом увеличился на 65% до 23,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – на 78% (18 миллионов), импорт – на 36% (5,8 миллиона). В основе российского экспорта в ЛНДР – древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности. Импорт представлен текстилем и изделиями из него, продовольствием и аграрным сырьем.
В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ").
С 1979 года функционирует Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В ноябре 2023 года в Лаосе состоялось 17-е Заседание Межправительственной Российско-Лаосской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках заседания российская сторона презентовала проект строящегося Российско-Лаосского научно-тематического парка.
С ноября 2023 года некоторые банки Лаоса начали принимать платежные карты "Мир".
Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран.
В январе 2018 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом. Были достигнуты договоренности о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества (в том числе об открытии во Вьентьяне представительства Минобороны России).
В апреле 2019 года в России с официальным визитом побывал министр обороны ЛНДР Тянсамон Тяннялат. Состоялась встреча с Сергеем Шойгу на полях Московской международной конференции по безопасности.
13 августа 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером правительства, министром обороны Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. Страны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. В документе указано, что страны будут взаимодействовать друг с другом в вопросах подготовки военных кадров, ремонта спецтехники, а также в сферах медицины, изучения военной истории, топографии, спорта и культуры и др.
С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос".
Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.
Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих.
10 ноября 2024 года начался 7-й этап работ по гуманитарному разминированию участков территории в провинции Хуапхан специалистами МПЦ ВС РФ совместно с саперами инженерных войск Народной армии Лаоса.
В апреле 2025 года военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели курс подготовки личного состава специальных подразделений народной армии Лаоса (НАЛ) "Тайфун-2025" на лаосской территории. Курс посетили вице-премьер Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, министр обороны Кхамьенг Оутхакайсон, заместитель министра обороны - начальник генерального штаба республики генерал-лейтенант Сайчай Коммасит и др.
В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов.
В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Россия реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов.
По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) с 2018 года Россия выделила три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Россией и ВПП. В 2021 году РФ подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, охватывающей около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.
С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Россия поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны.
В октябре 2024 года Россия передала Лаосу 47 тонн подсолнечного масла для организации школьного питания в провинциях Луангнамтха и Пхонгсали, пострадавших от наводнений.
В апреле 2025 года Россия направила 149 тонн рыбных консервов стоимостью два миллиона долларов на организацию школьного питания в отдаленных провинциях Лаоса – Луангнамтха, Луангпхабанг и Пхонгсали с охватом 50 тысяч учащихся.
28 января 2025 года состоялась церемония начала работ по реновации Госпиталя российско-лаосской дружбы "Миттапхаб" во Вьентьяне, осуществляемой при финансовой поддержке с российской стороны (12,9 миллиона долларов) совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).
Значительное внимание уделяется гуманитарной составляющей двусторонних отношений. Российский центр науки и культуры во Вьентьяне (РЦНК) содействует расширению обменов по линии академических учреждений, распространению в Лаосе русского языка, который изучается на курсах при Русском доме, в Лаосском национальном университете и Военном университете им. К.Фомвихана, а также в шести государственных общеобразовательных школах Вьентьяна. По линии профильных ведомств прорабатываются перспективы создания в столице ЛНДР совместной российско-лаосской школы.
Важной сферой сотрудничества является образование. В общей сложности в России подготовлено более восьми тысяч гражданских и двух тысяч военных специалистов для Лаоса. Многие выпускники советских и российских вузов занимают руководящие позиции в партийно-государственном аппарате ЛНДР, командном составе Народной армии Лаоса и правоохранительных органов страны, играют заметную роль в науке, культуре и искусстве, общественной жизни. В настоящее время в российских вузах обучаются более 150 лаосцев. На 2025/2026 учебный год Лаосу предоставлена квота в количестве 100 бюджетных мест.
Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа Лаоса.
Осуществляются культурные обмены. Министр информации, культуры и туризма Лаоса Суансаван Винякет приняла участие в X и XI Санкт-Петербургских международных культурных форумах – "Форумах объединенных культур" (сентябрь 2024 года и ноябрь 2023 года).
В апреле 2023 года в столице ЛНДР прошел Фестиваль российского кино, в ноябре 2023 года и 2024 году – концерты арт-группы "Хор Турецкого". В мае 2024 года во Вьентьяне были организованы Дни российского кино и мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности, в том числе концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. В рамках "Дней Москвы" во Вьентьяне в октябре-ноябре 2024 года и "Дней Вьентьяна" в Москве в феврале 2025 года был проведен ряд культурных и деловых мероприятий, направленных на укрепление связей между столицами. В ходе визита в Россию в феврале-марте 2025 года мэра Вьентьяна Атсапхангтхонга Сипхандона подписаны Программа о сотрудничестве между правительством Москвы и мэрией Вьентьяна на 2025-2028 годы и Соглашение о побратимстве и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах между Вьентьяном и Санкт-Петербургом.
Лаосские школьники регулярно отправляются на отдых во Всероссийский детский центр "Океан" в Приморском крае. В 2024 году Центр принял группу из 25 лаосских детей, в 2023 году – 24 ребенка.
В Москве действует межрегиональная общественная организация "Общество российско-лаосской дружбы".
В апреле 2025 года первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма.
Туризм является одной из наиболее перспективных сфер для сотрудничества между Россией и Лаосом. Несмотря на то, что прямое авиасообщение между странами сейчас приостановлено, российские и лаосские компании активно изучают возможности по развитию транспортно-логистического сообщения.