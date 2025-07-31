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Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявил Вершиин
Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявил Вершиин - 31.07.2025, ПРАЙМ
Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявил Вершиин
Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T07:16+0300
2025-07-31T07:16+0300
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ООН, 31 июл - ПРАЙМ. Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершиин.
"Вы знаете, наши оценки режима Зеленского не изменились. Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, это действительно режим, который подпитывается нацистской идеологией, это режим, который, к сожалению, жертвует интересами украинского народа во имя эгоистических целей и следует тому, что он получает в качестве рекомендаций и указания из-за рубежа", - сказал он российским журналистам.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
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Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявил Вершиин
Замглавы МИД Вершиин: Россия не поменяла оценку режима Зеленского
ООН, 31 июл - ПРАЙМ. Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершиин.
"Вы знаете, наши оценки режима Зеленского не изменились. Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, это действительно режим, который подпитывается нацистской идеологией, это режим, который, к сожалению, жертвует интересами украинского народа во имя эгоистических целей и следует тому, что он получает в качестве рекомендаций и указания из-за рубежа", - сказал он российским журналистам.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".