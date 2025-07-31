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Рубио сообщил о контактах с представителями России по украинскому вопросу

Рубио сообщил о контактах с представителями России по украинскому вопросу - 31.07.2025, ПРАЙМ

Рубио сообщил о контактах с представителями России по украинскому вопросу

Соединенные Штаты на этой неделе провели контакты с представителями Москвы в попытке достичь взаимопонимания на пути к миру на Украине, заявил госсекретарь США... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T20:11+0300

2025-07-31T20:11+0300

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политика

марко рубио

сша

россия

переговоры

конфликт на украине

урегулирование

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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на этой неделе провели контакты с представителями Москвы в попытке достичь взаимопонимания на пути к миру на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о (президенте РФ Владимире - ред.) Путине лично, а о некоторых его ключевых приближённых. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении", - сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio. Госсекретарь также подчеркнул необходимость недопущения военного столкновения между США и Россией. "Это две крупнейшие ядерные державы в мире, и риск был бы слишком велик", - сказал Рубио.

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марко рубио, сша, россия, переговоры, конфликт на украине, урегулирование