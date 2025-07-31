https://1prime.ru/20250731/rubio-860180921.html
Рубио сообщил о контактах с представителями России по украинскому вопросу
Рубио сообщил о контактах с представителями России по украинскому вопросу - 31.07.2025, ПРАЙМ
Рубио сообщил о контактах с представителями России по украинскому вопросу
Соединенные Штаты на этой неделе провели контакты с представителями Москвы в попытке достичь взаимопонимания на пути к миру на Украине, заявил госсекретарь США... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T20:11+0300
2025-07-31T20:11+0300
2025-07-31T20:18+0300
политика
марко рубио
сша
россия
переговоры
конфликт на украине
урегулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867791_0:0:1895:1066_1920x0_80_0_0_53cfbb8df97afc17944f01a52d145c12.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на этой неделе провели контакты с представителями Москвы в попытке достичь взаимопонимания на пути к миру на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о (президенте РФ Владимире - ред.) Путине лично, а о некоторых его ключевых приближённых. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении", - сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio. Госсекретарь также подчеркнул необходимость недопущения военного столкновения между США и Россией. "Это две крупнейшие ядерные державы в мире, и риск был бы слишком велик", - сказал Рубио.
https://1prime.ru/20250730/tramp-860091888.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867791_22:0:1845:1367_1920x0_80_0_0_fe77a21a85f0983f53eb1e76b9b3edfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марко рубио, сша, россия, переговоры, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Марко Рубио, США, РОССИЯ, переговоры, Конфликт на Украине, урегулирование
Рубио сообщил о контактах с представителями России по украинскому вопросу
Рубио: США на этой неделе обсудили с представителями РФ урегулирование на Украине
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на этой неделе провели контакты с представителями Москвы в попытке достичь взаимопонимания на пути к миру на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о (президенте РФ Владимире - ред.) Путине лично, а о некоторых его ключевых приближённых. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении", - сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
Госсекретарь также подчеркнул необходимость недопущения военного столкновения между США и Россией.
"Это две крупнейшие ядерные державы в мире, и риск был бы слишком велик", - сказал Рубио.
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа