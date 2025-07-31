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Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России
Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России - 31.07.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T20:13+0300
2025-07-31T20:13+0300
политика
марко рубио
сша
санкции против рф
банки
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть множество вариантов. То есть, как всем известно, у него есть возможность ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия", — сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
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марко рубио, сша, санкции против рф, банки
Политика, Марко Рубио, США, санкции против РФ, Банки
20:13 31.07.2025
 
Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России

Рубио: США хотели бы избежать введения банковских санкций против России

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть множество вариантов. То есть, как всем известно, у него есть возможность ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия", — сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
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ПолитикаМарко РубиоСШАсанкции против РФБанки
 
 
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