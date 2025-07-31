https://1prime.ru/20250731/rubio-860181607.html

Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России

Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России - 31.07.2025, ПРАЙМ

Рубио рассказал о ситуации с введением банковских санкций против России

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T20:13+0300

2025-07-31T20:13+0300

2025-07-31T20:13+0300

политика

марко рубио

сша

санкции против рф

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867835_0:117:1883:1176_1920x0_80_0_0_0880c7f4b5ecf72449390dd40e1ad8ea.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения банковских санкций против России, но хотели бы избежать этого, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У президента (США Дональда Трампа - ред.) есть множество вариантов. То есть, как всем известно, у него есть возможность ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия", — сказал Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

https://1prime.ru/20250727/rubio-859992634.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марко рубио, сша, санкции против рф, банки