https://1prime.ru/20250731/ruonia-860164327.html
Ставка RUONIA 30 июля снизилась до 18,50%
Ставка RUONIA 30 июля снизилась до 18,50% - 31.07.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 30 июля снизилась до 18,50%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 июля, снизилась на 0,08... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:27+0300
2025-07-31T14:27+0300
2025-07-31T14:27+0300
экономика
финансы
ruonia
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 июля, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 18,50%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 519,05 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, ruonia, банк россии
Экономика, Финансы, RUONIA, Банк России
Ставка RUONIA 30 июля снизилась до 18,50%
Ставка RUONIA 30 июля снизилась на 0,08 процентного пункта
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 июля, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 18,50%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 519,05 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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