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Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снижается - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снижается
Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снижается - 31.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию в последний день июля символически снижается, но остается выше уровня 2700 пунктов по главному индексу,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:51+0300
2025-07-31T12:51+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
мосбиржа
югк
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию в последний день июля символически снижается, но остается выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.43 мск снижается на 0,05% относительно предыдущего закрытия, до 2724,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышается на 0,83%, до 1131,47 пункта. В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-1%), "Татнефти" (-0,7%), ВТБ (-0,8%). Дорожают бумаги МТС (+1,8%), "Мосэнерго" (+1,7%), АФК "Система" (+1,4%), префы "Транснефти" (+1,4%). Рынок может продолжить снижение и отступить к нижней границе целевого диапазона 2700–2750 пунктов, которая выступает для индекса Мосбиржи ближайшей поддержкой, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Давление на российские акции продолжит оказывать "геополитический" фактор, низкая рублевая стоимость нефти, а также неуверенность инвесторов в траектории снижения ключевой ставки", - добавляет он. Причиной слабости российского рынка по-прежнему остаются опасения введения США высоких пошлин на товары из стран, закупающих российскую нефть, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако мы пока не видим поводов для пробоя вниз индексом Мосбиржи зоны поддержки 2700-2720 пунктов. Скорее всего, рынок при нейтральном новостном фоне будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов", - заключает он.
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рынок, торги, акции, сша, мосбиржа, югк, татнефть
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Мосбиржа, ЮГК, Татнефть
12:51 31.07.2025
 
Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снижается

Индекс Мосбиржи снизился до 2700 пунктов, но остается выше уровня 2700 пунктов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию в последний день июля символически снижается, но остается выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.43 мск снижается на 0,05% относительно предыдущего закрытия, до 2724,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышается на 0,83%, до 1131,47 пункта.
В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-1%), "Татнефти" (-0,7%), ВТБ (-0,8%). Дорожают бумаги МТС (+1,8%), "Мосэнерго" (+1,7%), АФК "Система" (+1,4%), префы "Транснефти" (+1,4%).
Рынок может продолжить снижение и отступить к нижней границе целевого диапазона 2700–2750 пунктов, которая выступает для индекса Мосбиржи ближайшей поддержкой, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Давление на российские акции продолжит оказывать "геополитический" фактор, низкая рублевая стоимость нефти, а также неуверенность инвесторов в траектории снижения ключевой ставки", - добавляет он.
Причиной слабости российского рынка по-прежнему остаются опасения введения США высоких пошлин на товары из стран, закупающих российскую нефть, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Однако мы пока не видим поводов для пробоя вниз индексом Мосбиржи зоны поддержки 2700-2720 пунктов. Скорее всего, рынок при нейтральном новостном фоне будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов", - заключает он.
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается утром четверга
07:53
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАМосбиржаЮГКТатнефть
 
 
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