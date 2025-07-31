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Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/rynok-860171498.html
Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем
Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем - 31.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем
Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует умеренное снижение, оставаясь под давлением из-за заявлений президента США Дональда Трампа, следует из... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:36+0300
2025-07-31T15:36+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
дональд трамп
мосбиржа
ozon
риком-траст
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует умеренное снижение, оставаясь под давлением из-за заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,25% - до 2 719,53 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,79% - до 71,9 доллара за баррель. ПОД ДАВЛЕНИЕМ В четверг индекс Мосбиржи торгуется нейтрально, в узком торговом диапазоне – 2710-2750 пунктов, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Технически поддержку индексу по-прежнему оказывает уровень 2700 пунктов. "Но потенциал роста при этом также сильно ограничен и находится под давлением ожидания новых санкционных мер со стороны США в отношении России и ее торговых партнеров. Срок объявленного Трампом ультиматума истекает в конце следующей недели", - комментирует аналитик. Подорожавшая нефть, несмотря на умеренную коррекцию в четверг, на этой неделе поддерживает российский рынок. Позитивными оказались и данные по недельной динамике потребительских цен – вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию 0,05%, добавил Муштаков. "Как и ожидалось, ФРС США оставила без изменений уровень ключевой ставки, поэтому мировые фондовые рынки на это событие почти не отреагировали. Динамику отечественных биржевых котировок определяют в основном корпоративные новости", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Давление на рынок продолжают оказывать риски, связанные с недавними заявлениями президента США о возможном введении новых антироссийских санкций, включая вторичные пошлины для торговых партнеров РФ. Также до возможного введения торговых барьеров осталось 9 дней, что поддерживает уровень неопределенности на рынке", - говорит Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В частности, сильно дешевеют акции "Камаза" (-5%), "Соллерса" (-3,1%), ВТБ (-1,82%), "Абрау Дюрсо" (-1,62%), префы "Татнефти" (-1,22%). "В лидеры роста на новости о разрешении кипрского регулятора на редомициляцию в Россию вышел Ozon. В аутсайдерах ввиду коррекции после активных покупок накануне оказался "Камаз", - комментирует Мильчакова. Расписки Ozon дорожают на 2,08%. Растут также префы "Транснефти" (+1,79%), обыкновенные акции МТС (+1,78%), "Эн+ Груп" (+1,27%), "Совкомфлота" (+1,23%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2750 пунктов. "До конца недели мы предполагаем, что в случае нейтрального новостного фона индекс Мосбиржи сохранит движение в торговом диапазоне 2700-2770 пунктов. Рост также будет ограничен давлением геополитических факторов, а уровень 2700 пунктов технически будет удерживать индекс Мосбиржи от усиления падения", - добавил Муштаков.
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рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, мосбиржа, ozon, риком-траст
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Мосбиржа, Ozon, РИКОМ-ТРАСТ
15:36 31.07.2025
 
Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем

Российский рынок акций торгуется под давлением из-за заявлений Трампа

© fotolia.com / AshDesign%Биржа-закрытие
%Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует умеренное снижение, оставаясь под давлением из-за заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,25% - до 2 719,53 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,79% - до 71,9 доллара за баррель.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В четверг индекс Мосбиржи торгуется нейтрально, в узком торговом диапазоне – 2710-2750 пунктов, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Технически поддержку индексу по-прежнему оказывает уровень 2700 пунктов.
"Но потенциал роста при этом также сильно ограничен и находится под давлением ожидания новых санкционных мер со стороны США в отношении России и ее торговых партнеров. Срок объявленного Трампом ультиматума истекает в конце следующей недели", - комментирует аналитик.
Подорожавшая нефть, несмотря на умеренную коррекцию в четверг, на этой неделе поддерживает российский рынок. Позитивными оказались и данные по недельной динамике потребительских цен – вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию 0,05%, добавил Муштаков.
"Как и ожидалось, ФРС США оставила без изменений уровень ключевой ставки, поэтому мировые фондовые рынки на это событие почти не отреагировали. Динамику отечественных биржевых котировок определяют в основном корпоративные новости", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Давление на рынок продолжают оказывать риски, связанные с недавними заявлениями президента США о возможном введении новых антироссийских санкций, включая вторичные пошлины для торговых партнеров РФ. Также до возможного введения торговых барьеров осталось 9 дней, что поддерживает уровень неопределенности на рынке", - говорит Кристина Гудым из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В частности, сильно дешевеют акции "Камаза" (-5%), "Соллерса" (-3,1%), ВТБ (-1,82%), "Абрау Дюрсо" (-1,62%), префы "Татнефти" (-1,22%).
"В лидеры роста на новости о разрешении кипрского регулятора на редомициляцию в Россию вышел Ozon. В аутсайдерах ввиду коррекции после активных покупок накануне оказался "Камаз", - комментирует Мильчакова.
Расписки Ozon дорожают на 2,08%. Растут также префы "Транснефти" (+1,79%), обыкновенные акции МТС (+1,78%), "Эн+ Груп" (+1,27%), "Совкомфлота" (+1,23%).

ПРОГНОЗЫ

Мильчакова ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2750 пунктов.
"До конца недели мы предполагаем, что в случае нейтрального новостного фона индекс Мосбиржи сохранит движение в торговом диапазоне 2700-2770 пунктов. Рост также будет ограничен давлением геополитических факторов, а уровень 2700 пунктов технически будет удерживать индекс Мосбиржи от усиления падения", - добавил Муштаков.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снижается
12:51
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАДональд ТрампМосбиржаOzonРИКОМ-ТРАСТ
 
 
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