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Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем

Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем - 31.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается в четверг днем

Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует умеренное снижение, оставаясь под давлением из-за заявлений президента США Дональда Трампа, следует из... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:36+0300

2025-07-31T15:36+0300

2025-07-31T15:36+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует умеренное снижение, оставаясь под давлением из-за заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,25% - до 2 719,53 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,79% - до 71,9 доллара за баррель. ПОД ДАВЛЕНИЕМ В четверг индекс Мосбиржи торгуется нейтрально, в узком торговом диапазоне – 2710-2750 пунктов, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Технически поддержку индексу по-прежнему оказывает уровень 2700 пунктов. "Но потенциал роста при этом также сильно ограничен и находится под давлением ожидания новых санкционных мер со стороны США в отношении России и ее торговых партнеров. Срок объявленного Трампом ультиматума истекает в конце следующей недели", - комментирует аналитик. Подорожавшая нефть, несмотря на умеренную коррекцию в четверг, на этой неделе поддерживает российский рынок. Позитивными оказались и данные по недельной динамике потребительских цен – вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию 0,05%, добавил Муштаков. "Как и ожидалось, ФРС США оставила без изменений уровень ключевой ставки, поэтому мировые фондовые рынки на это событие почти не отреагировали. Динамику отечественных биржевых котировок определяют в основном корпоративные новости", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Давление на рынок продолжают оказывать риски, связанные с недавними заявлениями президента США о возможном введении новых антироссийских санкций, включая вторичные пошлины для торговых партнеров РФ. Также до возможного введения торговых барьеров осталось 9 дней, что поддерживает уровень неопределенности на рынке", - говорит Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В частности, сильно дешевеют акции "Камаза" (-5%), "Соллерса" (-3,1%), ВТБ (-1,82%), "Абрау Дюрсо" (-1,62%), префы "Татнефти" (-1,22%). "В лидеры роста на новости о разрешении кипрского регулятора на редомициляцию в Россию вышел Ozon. В аутсайдерах ввиду коррекции после активных покупок накануне оказался "Камаз", - комментирует Мильчакова. Расписки Ozon дорожают на 2,08%. Растут также префы "Транснефти" (+1,79%), обыкновенные акции МТС (+1,78%), "Эн+ Груп" (+1,27%), "Совкомфлота" (+1,23%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2750 пунктов. "До конца недели мы предполагаем, что в случае нейтрального новостного фона индекс Мосбиржи сохранит движение в торговом диапазоне 2700-2770 пунктов. Рост также будет ограничен давлением геополитических факторов, а уровень 2700 пунктов технически будет удерживать индекс Мосбиржи от усиления падения", - добавил Муштаков.

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рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, мосбиржа, ozon, риком-траст