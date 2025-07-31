https://1prime.ru/20250731/samokat-860160492.html

Whoosh запустил аренду самокатов по смс

Whoosh запустил аренду самокатов по смс - 31.07.2025, ПРАЙМ

Whoosh запустил аренду самокатов по смс

Кикшеринговый сервис Whoosh запустил аренду самокатов по смс в городах, где наблюдаются сбои в работе мобильного интернета - сейчас такой функционал в тестовом... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:17+0300

2025-07-31T13:17+0300

2025-07-31T13:17+0300

технологии

whoosh

электросамокаты

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МОСКВА, 31 июля - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис Whoosh запустил аренду самокатов по смс в городах, где наблюдаются сбои в работе мобильного интернета - сейчас такой функционал в тестовом режиме доступен в пятнадцати городах, сообщила компания. "В городах, где наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, сервис кикшеринга Whoosh запустил возможность начать и закончить поездку через смс-сообщения. Так оператор сохраняет возможность пользоваться транспортом микромобильности уже зарегистрированным в сервисе пользователям. Функционал временный, сейчас он в тестовом режиме работает в 15 городах", - сказано в сообщении. Для того, чтобы начать и завершить поездку, пользователям не понадобится приложение: главное - отправить сообщение с номера, привязанного к аккаунту в приложении Whoosh. Сейчас возможность арендовать самокаты по смс есть у жителей Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Сочи и Адлера, Волгограда, Ставрополя, Ижевска, Тольятти, Стерлитамака и Тюмени.

https://1prime.ru/20250714/samokaty-859463672.html

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технологии, whoosh, электросамокаты