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Экс-помощник Рейгана сделал тяжелое признание о санкциях против России - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Экс-помощник Рейгана сделал тяжелое признание о санкциях против России
Экс-помощник Рейгана сделал тяжелое признание о санкциях против России - 31.07.2025, ПРАЙМ
Экс-помощник Рейгана сделал тяжелое признание о санкциях против России
Российская экономика выстояла санкционное давление со стороны Запада из-за конфликта на Украине, а анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:20+0300
2025-07-31T15:20+0300
политика
сша
запад
дональд трамп
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Российская экономика выстояла санкционное давление со стороны Запада из-за конфликта на Украине, а анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые антироссийские санкции навредят самому Вашингтону, выразил мнение в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Трамп 14 июля заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые ограничительные меры, заявил, что экономике РФ уже удалось выработать иммунитет к западным санкциям. "Экономика РФ выдержала западные санкции и даже выросла с начала войны… Угроза Трампа наказать страны, закупающие российскую нефть, в первую очередь Китай и Индию, а во вторую - Бразилию, навредит США, потому что ни одна из этих стран скорее всего не поддастся давлению Вашингтона", - говорится в публикации. Также Бэндоу считает, что такие действия Трампа подорвут налаживающиеся отношения США с Индией, уменьшат шансы достижения соглашения по торговле с КНР и усугубят противоречия Вашингтона с Бразилией.
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сша, запад, дональд трамп
Политика, США, ЗАПАД, Дональд Трамп
15:20 31.07.2025
 
Экс-помощник Рейгана сделал тяжелое признание о санкциях против России

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: санкции против России навредят США

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Российская экономика выстояла санкционное давление со стороны Запада из-за конфликта на Украине, а анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые антироссийские санкции навредят самому Вашингтону, выразил мнение в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
Трамп 14 июля заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые ограничительные меры, заявил, что экономике РФ уже удалось выработать иммунитет к западным санкциям.
"Экономика РФ выдержала западные санкции и даже выросла с начала войны… Угроза Трампа наказать страны, закупающие российскую нефть, в первую очередь Китай и Индию, а во вторую - Бразилию, навредит США, потому что ни одна из этих стран скорее всего не поддастся давлению Вашингтона", - говорится в публикации.
Также Бэндоу считает, что такие действия Трампа подорвут налаживающиеся отношения США с Индией, уменьшат шансы достижения соглашения по торговле с КНР и усугубят противоречия Вашингтона с Бразилией.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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