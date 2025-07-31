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В Сеуле прокомментировали сделку с США по тарифам

В Сеуле прокомментировали сделку с США по тарифам - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Сеуле прокомментировали сделку с США по тарифам

Сделка с США по тарифам не включает послаблений по экспорту в Южную Корею говядины и риса, заявил на брифинге старший секретарь президента Республики Корея по... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T05:36+0300

2025-07-31T05:36+0300

2025-07-31T05:36+0300

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СЕУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Сделка с США по тарифам не включает послаблений по экспорту в Южную Корею говядины и риса, заявил на брифинге старший секретарь президента Республики Корея по политике Ким Ён Бом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, утверждалось, что стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. "Во время переговоров действительно были сильные требования США об открытии корейского рынка сельхозпродукции, в том числе риса и говядины. Однако, учитывая продовольственную безопасность и чувствительность нашей аграрной отрасли, мы четко договорились, что не будет дополнительного открытия рынка для этих продуктов", - пояснил Ким Ён Бом. Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации президента, заявление Трампа о полном открытии сельскохозяйственных рынков Южной Кореи следует воспринимать как "политическое выражение", которое включает уже действующие льготы. По словам чиновника, рынки сельхозпродукции и так были открыты на 99,7%, а закрыты лишь 10 категорий. "Мы это всегда подчеркивали, и никаких новых уступок не было", - пояснил представитель администрации. С 2008 года Южная Корея разрешает импорт американской говядины только от скота младше 30 месяцев как переходную меру, согласованную с США. Ограничение считается нетарифной мерой. Также Южная Корея в рамках обязательств перед ВТО с 1995 года разрешает импорт минимального объема риса (MMA). С 2015 года действует тарифно-квотная система. Квотируемый импорт облагается по сниженной ставке 5%, а импорт сверх квоты - по запретительной ставке 513 %, чтобы защитить отечественное рисоводство. США являются крупнейшим квотным поставщиком, с выделенными 132 тысяч тонн ежегодной квоты (32% от общего объема MMA).

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сельское хозяйство, мировая экономика, сша, южная корея, дональд трамп, вто