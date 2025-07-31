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Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы
Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы - 31.07.2025, ПРАЙМ
Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы
Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T06:49+0300
2025-07-31T06:49+0300
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камчатка
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - ПРАЙМ. Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщали РИА Новости в четверг в оперативных службах региона. "С утра четверга была проведена работа с профильными службами и организациями морского порта Северо-Курильска для осмотра причальных сооружений. В результате принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность", - рассказал мэр. По информации Овсянникова, специалисты в настоящее время работают над восстановлением моста к местному полигону ТКО, чтобы начать вывоз мусора из города.
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бизнес, камчатка
Бизнес, КАМЧАТКА
06:49 31.07.2025
 
Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы

Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет проведено

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - ПРАЙМ. Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщали РИА Новости в четверг в оперативных службах региона.
"С утра четверга была проведена работа с профильными службами и организациями морского порта Северо-Курильска для осмотра причальных сооружений. В результате принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность", - рассказал мэр.
По информации Овсянникова, специалисты в настоящее время работают над восстановлением моста к местному полигону ТКО, чтобы начать вывоз мусора из города.
 
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