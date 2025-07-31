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Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны

Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны - 31.07.2025, ПРАЙМ

Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны

Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:33+0300

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. "Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути", - сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как отметил аш-Шибани, сейчас власти Сирии работают над преодолением вызовов, связанных с последними событиями в стране и ситуацией в регионе. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить воссоединение народа в Сирии внутри страны и за ее пределами", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250719/siriya-859703990.html

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россия, сирия, сергей лавров, мид