Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250731/siriya-860154497.html
Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны
Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны - 31.07.2025, ПРАЙМ
Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны
Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T11:33+0300
2025-07-31T11:33+0300
политика
россия
сирия
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/67/841866762_31:0:1931:1069_1920x0_80_0_0_3924a22d4e8e8b529eb75885bb75a5be.jpg
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. "Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути", - сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как отметил аш-Шибани, сейчас власти Сирии работают над преодолением вызовов, связанных с последними событиями в стране и ситуацией в регионе. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить воссоединение народа в Сирии внутри страны и за ее пределами", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250719/siriya-859703990.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/67/841866762_268:0:1693:1069_1920x0_80_0_0_1d264d2f4340dd04a1ad856ec9ac3058.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сирия, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, Сергей Лавров, МИД
11:33 31.07.2025
 
Сирия заинтересована в поддержке России в восстановлении единства страны

Аш-Шибани: Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в восстановлении единства

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.
"Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути", - сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как отметил аш-Шибани, сейчас власти Сирии работают над преодолением вызовов, связанных с последними событиями в стране и ситуацией в регионе.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить воссоединение народа в Сирии внутри страны и за ее пределами", - подчеркнул он.
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
Власти Сирии объявили о всеобъемлющем прекращении огня в стране
19 июля, 11:30
 
ПолитикаРОССИЯСИРИЯСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала