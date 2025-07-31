https://1prime.ru/20250731/siriya-860184446.html

Эксперт объяснил, в чем заключается стратегические интересы России в Сирии

Эксперт объяснил, в чем заключается стратегические интересы России в Сирии - 31.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, в чем заключается стратегические интересы России в Сирии

Стратегические интересы России в Сирии обусловлены наличием в Сирии российских военных баз, сообщил эксперт в области политики и экономики Аднан Абдул Раззак в... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T22:56+0300

2025-07-31T22:56+0300

2025-07-31T22:56+0300

политика

россия

интересы

экспертное мнение

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Стратегические интересы России в Сирии обусловлены наличием в Сирии российских военных баз, сообщил эксперт в области политики и экономики Аднан Абдул Раззак в интервью РИА Новости в четверг. "Стратегические интересы Москвы в Сирии связаны с сохранением ее военных, военно-морских и военно-воздушных баз в Хмеймиме и Тартусе", - пояснил Раззак. Собеседник агентства заявил в интервью, что любое экономическое сотрудничество Москвы с Дамаском будет связано с сохранением ее военного присутствия, хотя и на новых условиях, которые будут обсуждены в ходе переговоров. В четверг министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани впервые после смены власти в стране прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны договорились провести инвентаризацию всех соглашений между странами, а также обсудили сотрудничество в сфере экономики и безопасности.

https://1prime.ru/20250731/putin-860179817.html

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россия, интересы, экспертное мнение