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SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом - 31.07.2025, ПРАЙМ
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SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом - 31.07.2025, ПРАЙМ
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T19:40+0300
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spacex
запуск
перенос
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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания. "Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.
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spacex, запуск, перенос
SpaceX, запуск, перенос
19:40 31.07.2025
 
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

SpaceX перенесла запуск Crew Dragon с космонавтом Платоновым из-за погоды

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . SpaceX Flickr
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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания.
"Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.
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