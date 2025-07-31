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SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом - 31.07.2025, ПРАЙМ

SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T19:40+0300

2025-07-31T19:40+0300

2025-07-31T19:40+0300

spacex

запуск

перенос

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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания. "Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.

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2025

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spacex, запуск, перенос