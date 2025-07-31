https://1prime.ru/20250731/spacex-860180304.html
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом - 31.07.2025, ПРАЙМ
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T19:40+0300
2025-07-31T19:40+0300
2025-07-31T19:40+0300
spacex
запуск
перенос
https://cdnn.1prime.ru/img/82937/04/829370448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b806a1e7c811bc767f7457d0cf9761a7.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания. "Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.
https://1prime.ru/20250722/goldendome-859794449.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82937/04/829370448_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e48619cda42eb6570048e3a1c3843dc9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
spacex, запуск, перенос
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
SpaceX перенесла запуск Crew Dragon с космонавтом Платоновым из-за погоды
ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания.
"Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.
Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ