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Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок

Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок - 31.07.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок

С 1 августа в силу вступит закон, согласно которому российские абоненты смогут отказаться от массовых рассылок. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T03:03+0300

2025-07-31T03:03+0300

2025-07-31T03:03+0300

технологии

общество

россия

спам

мошенничество

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. С 1 августа в силу вступит закон, согласно которому российские абоненты смогут отказаться от массовых рассылок. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала заместитель исполнительного директора МГО "Опора России" Наталья Голоснова.Несмотря на то, в законодательстве уже есть норма, где установлена необходимость предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы, на практике она не всегда работает, и абонентам поступает огромное количество разного рода рассылок, рекламных сообщений, уведомлений, которые являются цифровым шумом и отвлекают, а иногда используются и в мошеннических схемах.Нововведения, которые позволят абонентам перестать получать рекламные сообщения, вступают в силу 1 августа и регламентированы отдельным Федеральным законом "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий"."Согласно изменениям пользователь вправе направить оператору связи отказ от получения рассылки. Предусмотрено, что это можно будет сделать в личном кабинете абонента на сайте оператора связи либо в мобильном приложении. Оператор после получения соответствующего сообщения обязан прекратить такую рассылку", — рассказала Голоснова.По ее словам, запрет поможет защитить абонентов от огромного количества входящей ненужной информации, навязчивых рекламных сообщений и телефонного мошенничества.

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технологии, общество , россия, спам, мошенничество