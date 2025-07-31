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США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана
США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана - 31.07.2025, ПРАЙМ
США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана, заявило министерство финансов США. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:38+0300
2025-07-31T00:38+0300
2025-07-31T00:38+0300
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана, заявило министерство финансов США.
Новые санкции затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.
"Более 115 санкций, введённых сегодня, стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала нашу кампанию максимального давления на Иран. Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов", - сказал министр финансов Скотт Бессент.
Соединенный Штаты, согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами США, обвиняют сына Шамхани в создании и управлении огромным флотом танкеров и контейнеровозов, который якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов, а также других товаров из Ирана и России покупателям по всему миру.
"Судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как иранская элита использует свои должности для накопления огромного богатства и финансирования опасной деятельности режима", — заявил Бессент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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мировая экономика, финансы, иран, сша, тегеран, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Минфин США
США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана
Минфин США: США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана, заявило министерство финансов США.
Новые санкции затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.
"Более 115 санкций, введённых сегодня, стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала нашу кампанию максимального давления на Иран. Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов", - сказал министр финансов Скотт Бессент.
Соединенный Штаты, согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами США, обвиняют сына Шамхани в создании и управлении огромным флотом танкеров и контейнеровозов, который якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов, а также других товаров из Ирана и России покупателям по всему миру.
"Судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как иранская элита использует свои должности для накопления огромного богатства и финансирования опасной деятельности режима", — заявил Бессент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".