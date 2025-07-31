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В США назвали стейблкоины конкурентным ответом на китайский аналог SWIFT

В США назвали стейблкоины конкурентным ответом на китайский аналог SWIFT - 31.07.2025, ПРАЙМ

В США назвали стейблкоины конкурентным ответом на китайский аналог SWIFT

Стейблкоины - разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива, - являются конкурентным ответом США на китайский высокоскоростной | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T07:52+0300

2025-07-31T07:52+0300

2025-07-31T07:52+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стейблкоины - разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива, - являются конкурентным ответом США на китайский высокоскоростной аналог SWIFT, основанный на юане, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация финансовой системы США". В июле президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Новая сфера финансовой активности (стейблокины – ред.) - также ответ на конкуренцию со стороны китайского высокоскоростного электронного аналога SWIFT, основанного на юане (CIPS)", - говорится в докладе. Там отметили, что с одной стороны цифровизация будет служить препятствием для долларового контроля, но с другой стороны - на смену традиционным методам контроля приходят алгоритмы, обойти которые можно будет только выйдя из системы долларовых расчетов. Кроме того, на Трампа будут работать его торговые сделки, как с Китаем, так и с союзниками: ЕС, а также Япония, Великобритания и другие страны, которые могут позволить США выиграть время для реиндустриализации, включая расширение ВПК, добавляется в докладе. Однако, как сказано в сообщении, будущее этой новации туманно. Эксперты расходятся в оценке последствий этих действий для Вашингтона. "Очевидно, что Трамп выбрал окольный путь решения стоящих перед страной проблем, включая долг… Собственно, в этом с ним (Трампом - ред.) разошелся Илон Маск,.. который предпочитал действовать прямо и прозрачно в деле нормализации американских финансов. Именно поэтому не получила развития попытка Маска провести аудит золотого запаса США", - уточнили там. В то же время криптовалюта рано или поздно испарится в цифровом пространстве, так как актив, который ее поддерживает, это все тот же доллар ФРС (Федеральная резервная система), который не обеспечен ничем, кроме доверия к правительству США, заключили в докладе. CIPS - это китайская трансграничная межбанковская платежная система, разработанная Народным банком КНР. Она предназначена для проведения трансграничных платежей в юанях и рассматривается как альтернатива системе SWIFT. Полный текст доклада "Трансформация финансовой системы США" читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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финансы, сша, китай, япония, дональд трамп, swift, ес