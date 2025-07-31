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"Предупредил Москву". В США рассказали, как Грэм* растрепал планы по России

"Предупредил Москву". В США рассказали, как Грэм* растрепал планы по России - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Предупредил Москву". В США рассказали, как Грэм* растрепал планы по России

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер отметил, что сенатор Линдси Грэм*, сам того не осознавая, раскрыл Москве настоящие цели Вашингтона. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:30+0300

2025-07-31T08:30+0300

2025-07-31T08:30+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Американский геополитический аналитик Скотт Риттер отметил, что сенатор Линдси Грэм*, сам того не осознавая, раскрыл Москве настоящие цели Вашингтона."Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени <…> Заносчивость Грэма* ослепляет его, США идут совсем не тем путем", — заявил Риттер на YouTube.Он также обратил внимание, что в Белом доме распространено мнение о якобы всезнании США по отношению к другим странам и способности принимать решения с однозначным результатом. Однако, по его мнению, Вашингтон столкнется с серьезным разочарованием.Риттер добавил, что на сегодняшний день президент США Дональд Трамп поддерживает линию Грэма*, критикуя Индию за закупки российского оружия, хотя сам активно стимулирует союзников приобретать американское топливо и вооружения, вытесняя тем самым Россию с рынка.Ранее Линдси Грэм*, известный своей жесткой антироссийской позицией, сообщил в соцсети X о планах администрации Белого дома ввести импортные пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ, чтобы лишить Москву финансирования спецоперации на Украине.В свою очередь, Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% на товары из Индии, объяснив это высокими тарифами Нью-Дели, торговыми барьерами и сотрудничеством Индии с Россией в энергетической и военной сферах.Во вторник американский лидер заявил о сокращении срока для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 до 10 дней. В случае неудачи переговоров Трамп пригрозил применением импортных пошлин, санкций или других мер, при этом признав, что сомневается в эффективности таких ограничений.* внесен в России в список террористов и экстремистов

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россия, москва, сша, вашингтон, линдси грэм, дональд трамп