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NYT: в сенате США призвали выделить Украине $54,6 млрд за счет активов РФ

NYT: в сенате США призвали выделить Украине $54,6 млрд за счет активов РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ

NYT: в сенате США призвали выделить Украине $54,6 млрд за счет активов РФ

Сенаторы США Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Лиза Мурковски (республиканка от Аляски) внесли на рассмотрение законопроект о выделении Украине 54,6 | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T23:26+0300

2025-07-31T23:26+0300

2025-07-31T23:26+0300

политика

сенат сша

финансовая помощь для украины

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. Сенаторы США Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Лиза Мурковски (республиканка от Аляски) внесли на рассмотрение законопроект о выделении Украине 54,6 миллиарда долларов на ближайшие два года, предлагая профинансировать помощь частично за счет конфискованных российских активов, пишет в четверг газета New York Times. Инициатива была представлена "на фоне отсутствия прогресса" на мирных переговорах, в которых посредническую роль играют США. Документ предусматривает миллиарды долларов на прямые поставки оружия Киеву и на пополнение американских военных запасов, которые "истощились после предыдущих поставок". "Сохраняется двухпартийная решимость поддерживать Украину помогая ей получить средства противовоздушной обороны для защиты гражданских объектов, включая школы и больницы, от атак дронов и ракет", - приводит NYT слова Шахин. Газета уточняет, что сенаторы предложили компенсировать до трети расходов за счёт доходов от продажи американского оружия европейским союзникам, которые уже одобрили такие сделки, а также из средств, полученных при конфискации российских активов. Помимо этого, проект предполагает юридически закрепить сделку между США и Украиной по использованию украинских природных ресурсов: доходы от их продажи пойдут на возмещение затрат США на вооружение Киева. Проект также предполагает значительное расширение полномочий президента США по передаче оружия Украине без предварительного согласования с конгрессом: предельный размер таких полномочий предлагается увеличить с текущих 100 миллионов долларов до 6 миллиардов долларов ежегодно в 2026 и 2027 годах. По данным NYT, несмотря на совместную поддержку инициативы демократами и отдельными республиканцами, её шансы на прохождение в конгрессе остаются низкими. Большинство республиканцев в сенате и палате представителей поддерживают курс президента Дональда Трампа на сокращение расходов на внешнюю помощь и снижение уровня глобального вовлечения США, указывает газета. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250724/aktivy-859885922.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сенат сша, финансовая помощь для украины, замороженные российские активы