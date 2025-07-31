https://1prime.ru/20250731/stavka-860138109.html
Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках упала ниже 15%
Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках упала ниже 15% - 31.07.2025, ПРАЙМ
Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках упала ниже 15%
Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших российских банках стала ниже 15%, что является минимумом с первой половины июля прошлого года, а сроком на... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:19+0300
2025-07-31T00:19+0300
2025-07-31T00:19+0300
финансы
банки
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860138109.jpg?1753910388
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших российских банках стала ниже 15%, что является минимумом с первой половины июля прошлого года, а сроком на шесть месяцев теперь ниже 16%, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Финуслуги".
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
"Ставки по вкладам продолжают активно снижаться после снижения ключевой ставки до 18%. Средняя ставка по полугодовому вкладу уже опустилась до уровня начала июля 2024 года. В частности, по расчетам "Финуслуг", с момента июльского заседания ЦБ средние ставки по вкладам в топ-20 банках потеряли от 0,56 процентного пункта до 0,73 процентного пункта, что составляет от четверти до трети объема месячной динамики снижения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банков упала на 0,73 процентного пункта с момента последнего заседания Банка России. В результате она составила 14,84% годовых, что является минимальным значением с первой половины июля 2024 года.
Средняя ставка по полугодовому вкладу упала на 0,56 процентного пункта за тот же период – до 15,87%, сравнявшись со значением, зафиксированным в начале июля 2024 года. Средняя ставка по трехмесячному вкладу при этом упала на 0,7 процентного пункта - до 16,58%.
В период с 25 по 30 июля 2025 года ставки снизили 15 из 20 крупнейших по объемам розничных средств банков. Всего за июль средние ставки потеряли совокупно по 2,07-2,23 процентного пункта, отметили аналитики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, банк Россия, Банк России
Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках упала ниже 15%
"Финуслуги": средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках упала ниже 15%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших российских банках стала ниже 15%, что является минимумом с первой половины июля прошлого года, а сроком на шесть месяцев теперь ниже 16%, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Финуслуги".
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
"Ставки по вкладам продолжают активно снижаться после снижения ключевой ставки до 18%. Средняя ставка по полугодовому вкладу уже опустилась до уровня начала июля 2024 года. В частности, по расчетам "Финуслуг", с момента июльского заседания ЦБ средние ставки по вкладам в топ-20 банках потеряли от 0,56 процентного пункта до 0,73 процентного пункта, что составляет от четверти до трети объема месячной динамики снижения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банков упала на 0,73 процентного пункта с момента последнего заседания Банка России. В результате она составила 14,84% годовых, что является минимальным значением с первой половины июля 2024 года.
Средняя ставка по полугодовому вкладу упала на 0,56 процентного пункта за тот же период – до 15,87%, сравнявшись со значением, зафиксированным в начале июля 2024 года. Средняя ставка по трехмесячному вкладу при этом упала на 0,7 процентного пункта - до 16,58%.
В период с 25 по 30 июля 2025 года ставки снизили 15 из 20 крупнейших по объемам розничных средств банков. Всего за июль средние ставки потеряли совокупно по 2,07-2,23 процентного пункта, отметили аналитики.