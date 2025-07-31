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ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/stavka-860150840.html
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года
ВТБ ожидает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года, а прогноз по средней ставке регулятора на год теперь составляет 19,1%,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:03+0300
2025-07-31T10:03+0300
экономика
банки
финансы
втб
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года, а прогноз по средней ставке регулятора на год теперь составляет 19,1%, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Самая первая строчка очень важная (в презентации - ред.). Это сценарий по ключевой ставке. Если раньше мы планировали, что весь год сохранится 21% ставка, то сейчас… мы предполагаем еще несколько уменьшений и закладываем в прогноз 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1%", - сказал он. "Мы замедлили свои амбиции по динамике кредитного портфеля. Мы сейчас, в прогнозе 31 июля, имеем ситуацию, когда будет расти меньше кредитов юридических лиц, то есть он (рост - ред.) останется single-digit (однозначное число динамики - ред.), а не double-digit (двузначное число - ред.), как было. А вот в кредитах физических лиц должно быть уменьшение, мы ускорим дальнейшее "выгашивание" кредитного портфеля физических лиц. Это даст вклад в более слабую динамику кредитного портфеля", - также добавил Пьянов. Согласно прогнозной презентации ВТБ, кредитный портфель российских банков по итогам 2025 года вырастет примерно на 6% (в февральском прогнозе 7-9%). Кредиты юрлиц вырастут более чем на 7% (в февральском прогнозе 10%), а кредиты физлиц - более чем на 4% (в февральском прогнозе 5%). "Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло. На самом деле у меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем, по сути, равномернее и сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм… это благо для маржи и благо для структурных нормативов достаточности капитала, ликвидности. И это позволяет проводить более полномерную работу по организации стоимости фондирования", - пояснил Пьянов. Также, согласно презентации, по итогам 2025 года чистая процентная маржа банка составит 1,5% вместо ранее заявленного 1%. Чистые комиссионные доходы вырастут почти на 10% год к году, а рентабельность капитала достигнет 17% вместо заявленных в февральском прогнозе 15%. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
10:03 31.07.2025
 
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года

ВТБ ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года

© РИА Новости . Сергей ПятаковВТБ Банк
ВТБ Банк - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года, а прогноз по средней ставке регулятора на год теперь составляет 19,1%, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Самая первая строчка очень важная (в презентации - ред.). Это сценарий по ключевой ставке. Если раньше мы планировали, что весь год сохранится 21% ставка, то сейчас… мы предполагаем еще несколько уменьшений и закладываем в прогноз 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1%", - сказал он.
"Мы замедлили свои амбиции по динамике кредитного портфеля. Мы сейчас, в прогнозе 31 июля, имеем ситуацию, когда будет расти меньше кредитов юридических лиц, то есть он (рост - ред.) останется single-digit (однозначное число динамики - ред.), а не double-digit (двузначное число - ред.), как было. А вот в кредитах физических лиц должно быть уменьшение, мы ускорим дальнейшее "выгашивание" кредитного портфеля физических лиц. Это даст вклад в более слабую динамику кредитного портфеля", - также добавил Пьянов.
Согласно прогнозной презентации ВТБ, кредитный портфель российских банков по итогам 2025 года вырастет примерно на 6% (в февральском прогнозе 7-9%). Кредиты юрлиц вырастут более чем на 7% (в февральском прогнозе 10%), а кредиты физлиц - более чем на 4% (в февральском прогнозе 5%).
"Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло. На самом деле у меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем, по сути, равномернее и сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм… это благо для маржи и благо для структурных нормативов достаточности капитала, ликвидности. И это позволяет проводить более полномерную работу по организации стоимости фондирования", - пояснил Пьянов.
Также, согласно презентации, по итогам 2025 года чистая процентная маржа банка составит 1,5% вместо ранее заявленного 1%. Чистые комиссионные доходы вырастут почти на 10% год к году, а рентабельность капитала достигнет 17% вместо заявленных в февральском прогнозе 15%.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%.
ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Группа ВТБ Сократила кредитование физлиц в первом полугодии
10:03
 
ЭкономикаБанкиФинансыВТБ
 
 
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