https://1prime.ru/20250731/stavka-860150840.html
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года
ВТБ ожидает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года, а прогноз по средней ставке регулятора на год теперь составляет 19,1%,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:03+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года, а прогноз по средней ставке регулятора на год теперь составляет 19,1%, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Самая первая строчка очень важная (в презентации - ред.). Это сценарий по ключевой ставке. Если раньше мы планировали, что весь год сохранится 21% ставка, то сейчас… мы предполагаем еще несколько уменьшений и закладываем в прогноз 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1%", - сказал он. "Мы замедлили свои амбиции по динамике кредитного портфеля. Мы сейчас, в прогнозе 31 июля, имеем ситуацию, когда будет расти меньше кредитов юридических лиц, то есть он (рост - ред.) останется single-digit (однозначное число динамики - ред.), а не double-digit (двузначное число - ред.), как было. А вот в кредитах физических лиц должно быть уменьшение, мы ускорим дальнейшее "выгашивание" кредитного портфеля физических лиц. Это даст вклад в более слабую динамику кредитного портфеля", - также добавил Пьянов. Согласно прогнозной презентации ВТБ, кредитный портфель российских банков по итогам 2025 года вырастет примерно на 6% (в февральском прогнозе 7-9%). Кредиты юрлиц вырастут более чем на 7% (в февральском прогнозе 10%), а кредиты физлиц - более чем на 4% (в февральском прогнозе 5%). "Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло. На самом деле у меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем, по сути, равномернее и сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм… это благо для маржи и благо для структурных нормативов достаточности капитала, ликвидности. И это позволяет проводить более полномерную работу по организации стоимости фондирования", - пояснил Пьянов. Также, согласно презентации, по итогам 2025 года чистая процентная маржа банка составит 1,5% вместо ранее заявленного 1%. Чистые комиссионные доходы вырастут почти на 10% год к году, а рентабельность капитала достигнет 17% вместо заявленных в февральском прогнозе 15%. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года
ВТБ ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще несколько раз до конца 2025 года, а прогноз по средней ставке регулятора на год теперь составляет 19,1%, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Самая первая строчка очень важная (в презентации - ред.). Это сценарий по ключевой ставке. Если раньше мы планировали, что весь год сохранится 21% ставка, то сейчас… мы предполагаем еще несколько уменьшений и закладываем в прогноз 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1%", - сказал он.
"Мы замедлили свои амбиции по динамике кредитного портфеля. Мы сейчас, в прогнозе 31 июля, имеем ситуацию, когда будет расти меньше кредитов юридических лиц, то есть он (рост - ред.) останется single-digit (однозначное число динамики - ред.), а не double-digit (двузначное число - ред.), как было. А вот в кредитах физических лиц должно быть уменьшение, мы ускорим дальнейшее "выгашивание" кредитного портфеля физических лиц. Это даст вклад в более слабую динамику кредитного портфеля", - также добавил Пьянов.
Согласно прогнозной презентации ВТБ, кредитный портфель российских банков по итогам 2025 года вырастет примерно на 6% (в февральском прогнозе 7-9%). Кредиты юрлиц вырастут более чем на 7% (в февральском прогнозе 10%), а кредиты физлиц - более чем на 4% (в февральском прогнозе 5%).
"Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло. На самом деле у меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем, по сути, равномернее и сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм… это благо для маржи и благо для структурных нормативов достаточности капитала, ликвидности. И это позволяет проводить более полномерную работу по организации стоимости фондирования", - пояснил Пьянов.
Также, согласно презентации, по итогам 2025 года чистая процентная маржа банка составит 1,5% вместо ранее заявленного 1%. Чистые комиссионные доходы вырастут почти на 10% год к году, а рентабельность капитала достигнет 17% вместо заявленных в февральском прогнозе 15%.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%.
ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
Группа ВТБ Сократила кредитование физлиц в первом полугодии