Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/stavki-860145008.html
Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке
Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке - 31.07.2025, ПРАЙМ
Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 0,8 процентного пункта - до 21%, минимальные ставки доступны для зарплатных... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:06+0300
2025-07-31T08:06+0300
экономика
финансы
недвижимость
бизнес
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860144841_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_265519e6f1e4e4405822e9210ddc09a2.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 0,8 процентного пункта - до 21%, минимальные ставки доступны для зарплатных клиентов банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки – на 0,8 п.п. Кредит на покупку квартиры в новостройке теперь доступен по ставке 21%. Минимальные ставки доступны для клиентов, получающих зарплату на карту банка "Дом.РФ" или подтвердивших желание получать зарплату на карту банка "Дом.РФ" вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель", - говорится в сообщении. Максимальная сумма ипотеки в банке на первичном рынке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования - до 30 лет. "Мы заинтересованы в улучшении условий по рыночной ипотеке. Сегодняшнее решение обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ и конъюнктурой. С учетом изменения наши ставки одни из наиболее привлекательных на рынке, ниже средневзвешенной среди топ-15 крупнейших ипотечных банков на 0,3 п.п.", – прокомментировал заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
https://1prime.ru/20250729/domrf-860072559.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860144841_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_ad5f4c8c64a1ff51b9e4f3ef8ba08b4a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, недвижимость, бизнес, дом.рф
Экономика, Финансы, Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ
08:06 31.07.2025
 
Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 1 августа снизит ставки по рыночной ипотеке до 21%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 0,8 процентного пункта - до 21%, минимальные ставки доступны для зарплатных клиентов банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки – на 0,8 п.п. Кредит на покупку квартиры в новостройке теперь доступен по ставке 21%. Минимальные ставки доступны для клиентов, получающих зарплату на карту банка "Дом.РФ" или подтвердивших желание получать зарплату на карту банка "Дом.РФ" вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель", - говорится в сообщении.
Максимальная сумма ипотеки в банке на первичном рынке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования - до 30 лет.
"Мы заинтересованы в улучшении условий по рыночной ипотеке. Сегодняшнее решение обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ и конъюнктурой. С учетом изменения наши ставки одни из наиболее привлекательных на рынке, ниже средневзвешенной среди топ-15 крупнейших ипотечных банков на 0,3 п.п.", – прокомментировал заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Пик снижения выдач ипотеки в России пройден, считают в "Дом.РФ"
29 июля, 14:51
 
ЭкономикаФинансыНедвижимостьБизнесДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала