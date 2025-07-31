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Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке

Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке - 31.07.2025, ПРАЙМ

Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 0,8 процентного пункта - до 21%, минимальные ставки доступны для зарплатных... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:06+0300

2025-07-31T08:06+0300

2025-07-31T08:06+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 0,8 процентного пункта - до 21%, минимальные ставки доступны для зарплатных клиентов банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Банк "Дом.РФ" с 1 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки – на 0,8 п.п. Кредит на покупку квартиры в новостройке теперь доступен по ставке 21%. Минимальные ставки доступны для клиентов, получающих зарплату на карту банка "Дом.РФ" или подтвердивших желание получать зарплату на карту банка "Дом.РФ" вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель", - говорится в сообщении. Максимальная сумма ипотеки в банке на первичном рынке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования - до 30 лет. "Мы заинтересованы в улучшении условий по рыночной ипотеке. Сегодняшнее решение обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ и конъюнктурой. С учетом изменения наши ставки одни из наиболее привлекательных на рынке, ниже средневзвешенной среди топ-15 крупнейших ипотечных банков на 0,3 п.п.", – прокомментировал заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.

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