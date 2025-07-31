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Стубб назвал условие установления отношений России и Европы
Стубб назвал условие установления отношений России и Европы - 31.07.2025, ПРАЙМ
Стубб назвал условие установления отношений России и Европы
Установление каких-либо отношений между Россией и Европой станет возможно только после достижения мира на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:07+0300
2025-07-31T14:07+0300
2025-07-31T14:07+0300
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ВЕНА, 31 июл - ПРАЙМ. Установление каких-либо отношений между Россией и Европой станет возможно только после достижения мира на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Установление каких-либо форм отношений между Россией и остальной Европой станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине", - сказал Стубб, выступая на конференции ОБСЕ "Хельсинки+50: уважая наследие, готовясь к будущему", приуроченной к 50-летию Заключительного акта Хельсинкской конференции 1975 года. Трансляция в прямом эфире велась на портале МИД Финляндии. Стубб добавил, что новые отношения с Москвой будут выглядеть совсем иначе, нежели те, что существовали до того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине. Лидер Финляндии при этом вновь обвинил российскую сторону в нарушении принципов международного права. Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.
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Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Путин, ОБСЕ, МИД, НАТО
Стубб назвал условие установления отношений России и Европы
Стубб: отношения между Россией и Европой станут возможными после мира на Украине
ВЕНА, 31 июл - ПРАЙМ. Установление каких-либо отношений между Россией и Европой станет возможно только после достижения мира на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Установление каких-либо форм отношений между Россией и остальной Европой станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине", - сказал Стубб, выступая на конференции ОБСЕ "Хельсинки+50: уважая наследие, готовясь к будущему", приуроченной к 50-летию Заключительного акта Хельсинкской конференции 1975 года. Трансляция в прямом эфире велась на портале МИД Финляндии.
Стубб добавил, что новые отношения с Москвой будут выглядеть совсем иначе, нежели те, что существовали до того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине. Лидер Финляндии при этом вновь обвинил российскую сторону в нарушении принципов международного права.
Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.
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