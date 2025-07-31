https://1prime.ru/20250731/sud-860169809.html
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group - 31.07.2025, ПРАЙМ
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ПАО "ОР Групп", головную компанию OR Group (ранее называлась "Обувь России"), передает корреспондент РИА Новости из... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:23+0300
2025-07-31T15:23+0300
2025-07-31T15:24+0300
арбитражный суд
банкротство
or group
обувь россии
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ПАО "ОР Групп", головную компанию OR Group (ранее называлась "Обувь России"), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать ПАО "ОР Групп"... банкротом, открыть процедуру конкурсного производства", - огласил резолютивную часть решения судья Максим Кантар.
https://1prime.ru/20250730/sud-860122306.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арбитражный суд, банкротство, or group, обувь россии, москва
арбитражный суд, банкротство, OR Group, Обувь России, МОСКВА
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group
Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную компанию обувной OR Group