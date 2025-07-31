Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250731/sud-860169809.html
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group - 31.07.2025, ПРАЙМ
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ПАО "ОР Групп", головную компанию OR Group (ранее называлась "Обувь России"), передает корреспондент РИА Новости из... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:23+0300
2025-07-31T15:24+0300
арбитражный суд
банкротство
or group
обувь россии
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ПАО "ОР Групп", головную компанию OR Group (ранее называлась "Обувь России"), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать ПАО "ОР Групп"... банкротом, открыть процедуру конкурсного производства", - огласил резолютивную часть решения судья Максим Кантар.
https://1prime.ru/20250730/sud-860122306.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
арбитражный суд, банкротство, or group, обувь россии, москва
арбитражный суд, банкротство, OR Group, Обувь России, МОСКВА
15:23 31.07.2025 (обновлено: 15:24 31.07.2025)
 
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group

Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную компанию обувной OR Group

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ПАО "ОР Групп", головную компанию OR Group (ранее называлась "Обувь России"), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать ПАО "ОР Групп"... банкротом, открыть процедуру конкурсного производства", - огласил резолютивную часть решения судья Максим Кантар.
Суд, правосудие
Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"
Вчера, 15:18
 
арбитражный судбанкротствоOR GroupОбувь РоссииМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала