https://1prime.ru/20250731/telegram-860183477.html

В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые функции - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Telegram появились новые функции

Telegram представил обновление, в котором будет доступен глобальный поиск по публикациям в каналах, создание альбомов историями, а также мини-приложение для... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T22:04+0300

2025-07-31T22:04+0300

2025-07-31T22:05+0300

telegram

поиск

публикации в telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Telegram представил обновление, в котором будет доступен глобальный поиск по публикациям в каналах, создание альбомов историями, а также мини-приложение для разработчиков ботов, следует из пресс-релиза мессенджера. "С сегодняшнего дня в Telegram можно пользоваться глобальным поиском по публичным постам, объединять истории в альбомы и добавлять подарки в коллекции, управлять ботами с помощью нового стильного мини-приложения - и не только", - говорится в сообщении. Отмечается, что в разделе поиска появилась новая вкладка "Публикации", где отображаются результаты поиска из публичных каналов. Поиск публикаций доступен только для пользователей с подпиской Premium. Обновление позволит разработчикам ботов и мини-приложений для Telegram управлять ими в специальном мини-приложении @BotFather. В нем можно будет создавать ботов, обновлять настройки, иконки и описания. Пользователи также могут создавать альбомы с опубликованными историями. Кроме того, в Telegram теперь можно создавать коллекции подарков, которые поддерживают сортировку по фильтрам для удобства просмотра. В мессенджере также появятся подарки, доступные только пользователям с Premium, которые можно приобрести ограниченное количество раз. Кроме того, после обновления у пользователей в профиле будет отражаться значок рейтинга. Число на нем зависит от общего объема успешных транзакций с использованием звезд Telegram, отмечается в сообщении. Указывается, что покупка подарков, отправка платных сообщений и оплата предложенных постов звездами повышают рейтинг, а при возврате средств за покупку звезд или обмене подарков на звезды рейтинг понижается.

https://1prime.ru/20250717/roskomnadzor-859630412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, поиск, публикации в telegram