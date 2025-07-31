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В Telegram появились новые функции - 31.07.2025, ПРАЙМ
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В Telegram появились новые функции
В Telegram появились новые функции - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Telegram появились новые функции
Telegram представил обновление, в котором будет доступен глобальный поиск по публикациям в каналах, создание альбомов историями, а также мини-приложение для... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T22:04+0300
2025-07-31T22:05+0300
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публикации в telegram
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Telegram представил обновление, в котором будет доступен глобальный поиск по публикациям в каналах, создание альбомов историями, а также мини-приложение для разработчиков ботов, следует из пресс-релиза мессенджера. "С сегодняшнего дня в Telegram можно пользоваться глобальным поиском по публичным постам, объединять истории в альбомы и добавлять подарки в коллекции, управлять ботами с помощью нового стильного мини-приложения - и не только", - говорится в сообщении. Отмечается, что в разделе поиска появилась новая вкладка "Публикации", где отображаются результаты поиска из публичных каналов. Поиск публикаций доступен только для пользователей с подпиской Premium. Обновление позволит разработчикам ботов и мини-приложений для Telegram управлять ими в специальном мини-приложении @BotFather. В нем можно будет создавать ботов, обновлять настройки, иконки и описания. Пользователи также могут создавать альбомы с опубликованными историями. Кроме того, в Telegram теперь можно создавать коллекции подарков, которые поддерживают сортировку по фильтрам для удобства просмотра. В мессенджере также появятся подарки, доступные только пользователям с Premium, которые можно приобрести ограниченное количество раз. Кроме того, после обновления у пользователей в профиле будет отражаться значок рейтинга. Число на нем зависит от общего объема успешных транзакций с использованием звезд Telegram, отмечается в сообщении. Указывается, что покупка подарков, отправка платных сообщений и оплата предложенных постов звездами повышают рейтинг, а при возврате средств за покупку звезд или обмене подарков на звезды рейтинг понижается.
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telegram, поиск, публикации в telegram
Telegram, поиск, публикации в Telegram
22:04 31.07.2025 (обновлено: 22:05 31.07.2025)
 
В Telegram появились новые функции

Telegram ввел возможность глобального поиска по публикациям в каналах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Telegram представил обновление, в котором будет доступен глобальный поиск по публикациям в каналах, создание альбомов историями, а также мини-приложение для разработчиков ботов, следует из пресс-релиза мессенджера.
"С сегодняшнего дня в Telegram можно пользоваться глобальным поиском по публичным постам, объединять истории в альбомы и добавлять подарки в коллекции, управлять ботами с помощью нового стильного мини-приложения - и не только", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разделе поиска появилась новая вкладка "Публикации", где отображаются результаты поиска из публичных каналов. Поиск публикаций доступен только для пользователей с подпиской Premium.
Обновление позволит разработчикам ботов и мини-приложений для Telegram управлять ими в специальном мини-приложении @BotFather. В нем можно будет создавать ботов, обновлять настройки, иконки и описания.
Пользователи также могут создавать альбомы с опубликованными историями. Кроме того, в Telegram теперь можно создавать коллекции подарков, которые поддерживают сортировку по фильтрам для удобства просмотра. В мессенджере также появятся подарки, доступные только пользователям с Premium, которые можно приобрести ограниченное количество раз.
Кроме того, после обновления у пользователей в профиле будет отражаться значок рейтинга. Число на нем зависит от общего объема успешных транзакций с использованием звезд Telegram, отмечается в сообщении. Указывается, что покупка подарков, отправка платных сообщений и оплата предложенных постов звездами повышают рейтинг, а при возврате средств за покупку звезд или обмене подарков на звезды рейтинг понижается.
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Telegram приступил к открытию представительства в России
17 июля, 17:15
 
Telegramпоискпубликации в Telegram
 
 
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