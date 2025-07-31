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США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент

США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент - 31.07.2025, ПРАЙМ

США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент

США и Китай находятся на финальной стадии переговоров по масштабной торговой сделке, однако сторонам предстоит еще согласовать ряд технических вопросов, заявил... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:18+0300

2025-07-31T15:18+0300

2025-07-31T15:18+0300

экономика

сша

китай

скотт бессент

торговля

сделка

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ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. США и Китай находятся на финальной стадии переговоров по масштабной торговой сделке, однако сторонам предстоит еще согласовать ряд технических вопросов, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы близки к заключению сделки, но на китайской стороне остаются технические детали, которые необходимо проработать", — сказал он в утреннем эфире телеканала CNBC. По словам министра, стороны активно контактировали на переговорах в Стокгольме, и сегодня он намерен обсудить сложившуюся ситуацию на переговорах с президентом Дональдом Трампом. "Китайцы — жёсткие переговорщики, но и мы не уступаем. Я уверен, что мы сможем всё завершить, но это пока не на сто процентов", — добавил Бессент.

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сша

китай

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сша, китай, скотт бессент, торговля, сделка