Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/torgovlya-860169247.html
США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент
США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент - 31.07.2025, ПРАЙМ
США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент
США и Китай находятся на финальной стадии переговоров по масштабной торговой сделке, однако сторонам предстоит еще согласовать ряд технических вопросов, заявил... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:18+0300
2025-07-31T15:18+0300
экономика
сша
китай
скотт бессент
торговля
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. США и Китай находятся на финальной стадии переговоров по масштабной торговой сделке, однако сторонам предстоит еще согласовать ряд технических вопросов, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы близки к заключению сделки, но на китайской стороне остаются технические детали, которые необходимо проработать", — сказал он в утреннем эфире телеканала CNBC. По словам министра, стороны активно контактировали на переговорах в Стокгольме, и сегодня он намерен обсудить сложившуюся ситуацию на переговорах с президентом Дональдом Трампом. "Китайцы — жёсткие переговорщики, но и мы не уступаем. Я уверен, что мы сможем всё завершить, но это пока не на сто процентов", — добавил Бессент.
https://1prime.ru/20250730/tramp-860134719.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, скотт бессент, торговля, сделка
Экономика, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, торговля, сделка
15:18 31.07.2025
 
США и Китай близки к торговой сделке, заявил Бессент

Бессент: США и Китай находятся на финальной стадии переговоров по торговой сделке

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 июл – ПРАЙМ. США и Китай находятся на финальной стадии переговоров по масштабной торговой сделке, однако сторонам предстоит еще согласовать ряд технических вопросов, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы близки к заключению сделки, но на китайской стороне остаются технические детали, которые необходимо проработать", — сказал он в утреннем эфире телеканала CNBC.
По словам министра, стороны активно контактировали на переговорах в Стокгольме, и сегодня он намерен обсудить сложившуюся ситуацию на переговорах с президентом Дональдом Трампом.
"Китайцы — жёсткие переговорщики, но и мы не уступаем. Я уверен, что мы сможем всё завершить, но это пока не на сто процентов", — добавил Бессент.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке
Вчера, 21:07
 
ЭкономикаСШАКИТАЙСкотт Бессентторговлясделка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала