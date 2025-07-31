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"Козырей нет". В США объяснили сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы
"Козырей нет". В США объяснили сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Козырей нет". В США объяснили сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы
У главы Белого дома Дональда Трампа практически не осталось козырей в решении конфликта на Украине. Об этом в интервью Такеру Карлсону в соцсети X сообщил... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:38+0300
2025-07-31T08:38+0300
2025-07-31T08:38+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. У главы Белого дома Дональда Трампа практически не осталось козырей в решении конфликта на Украине. Об этом в интервью Такеру Карлсону в соцсети X сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Мы уже настолько сильно вовлечены в конфликт, что поворачивать поздно <…> Но и козырей у нас никаких нет", — подчеркнул он.По словам Миршаймера, если бы даже они и были, то экс-президент США Джо Байден их давно бы сыграл, лишь бы остаться в игре. Кроме того, сегодня в Вашингтоне не хотя продолжать участие в украинском кризисе, однако американская сторона не может его покинуть, чтобы сохранить репутацию, заметил он."Россия победит, это уже неоспоримо, а винить в этом будут Трампа, потому что это произошло в его смену, естественно ему не хочется", — резюмировал эксперт.
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сша, дональд трамп, украина
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
"Козырей нет". В США объяснили сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы
Профессор Миршаймер: у Трампа фактически не осталось выбора на Украине
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
У главы Белого дома Дональда Трампа практически не осталось козырей в решении конфликта на Украине. Об этом в интервью Такеру Карлсону в соцсети X
сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Мы уже настолько сильно вовлечены в конфликт, что поворачивать поздно <…> Но и козырей у нас никаких нет", — подчеркнул он.
По словам Миршаймера, если бы даже они и были, то экс-президент США Джо Байден их давно бы сыграл, лишь бы остаться в игре. Кроме того, сегодня в Вашингтоне не хотя продолжать участие в украинском кризисе, однако американская сторона не может его покинуть, чтобы сохранить репутацию, заметил он.
"Россия победит, это уже неоспоримо, а винить в этом будут Трампа, потому что это произошло в его смену, естественно ему не хочется", — резюмировал эксперт.
"Нет дела". Трамп резко высказался о России