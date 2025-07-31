https://1prime.ru/20250731/tramp-860146701.html

"Козырей нет". В США объяснили сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы

"Козырей нет". В США объяснили сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Козырей нет". В США объяснили сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы

У главы Белого дома Дональда Трампа практически не осталось козырей в решении конфликта на Украине. Об этом в интервью Такеру Карлсону в соцсети X сообщил... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:38+0300

2025-07-31T08:38+0300

2025-07-31T08:38+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fcad555c0f8b9eed72ad6de781a43d36.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. У главы Белого дома Дональда Трампа практически не осталось козырей в решении конфликта на Украине. Об этом в интервью Такеру Карлсону в соцсети X сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Мы уже настолько сильно вовлечены в конфликт, что поворачивать поздно <…> Но и козырей у нас никаких нет", — подчеркнул он.По словам Миршаймера, если бы даже они и были, то экс-президент США Джо Байден их давно бы сыграл, лишь бы остаться в игре. Кроме того, сегодня в Вашингтоне не хотя продолжать участие в украинском кризисе, однако американская сторона не может его покинуть, чтобы сохранить репутацию, заметил он."Россия победит, это уже неоспоримо, а винить в этом будут Трампа, потому что это произошло в его смену, естественно ему не хочется", — резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20250731/tramp-860146091.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, украина