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Трамп резко высказался в адрес Медведева
Трамп резко высказался в адрес Медведева - 31.07.2025, ПРАЙМ
Трамп резко высказался в адрес Медведева
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:57+0300
2025-07-31T08:57+0300
2025-07-31T08:57+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот своими комментариями заходит на "очень опасную территорию". В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". "Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
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Политика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп резко высказался в адрес Медведева
Трамп раскритиковал Медведева за слова о сроке для России по Украине
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот своими комментариями заходит на "очень опасную территорию".
В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной".
"Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
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