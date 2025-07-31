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Трамп резко высказался в адрес Медведева - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп резко высказался в адрес Медведева
Трамп резко высказался в адрес Медведева - 31.07.2025, ПРАЙМ
Трамп резко высказался в адрес Медведева
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:57+0300
2025-07-31T08:57+0300
политика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот своими комментариями заходит на "очень опасную территорию". В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". "Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
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общество , украина, сша, рф, дональд трамп, дмитрий медведев
Политика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
08:57 31.07.2025
 
Трамп резко высказался в адрес Медведева

Трамп раскритиковал Медведева за слова о сроке для России по Украине

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот своими комментариями заходит на "очень опасную территорию".
В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной".
"Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАРФДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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