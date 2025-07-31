https://1prime.ru/20250731/tramp-860147089.html

Трамп резко высказался в адрес Медведева

Трамп резко высказался в адрес Медведева - 31.07.2025, ПРАЙМ

Трамп резко высказался в адрес Медведева

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:57+0300

2025-07-31T08:57+0300

2025-07-31T08:57+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот своими комментариями заходит на "очень опасную территорию". В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". "Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

https://1prime.ru/20250729/medvedev-860047129.html

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общество , украина, сша, рф, дональд трамп, дмитрий медведев