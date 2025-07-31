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"Не удалось". На Украине высказались после слов Трампа о России и Индии - 31.07.2025, ПРАЙМ
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"Не удалось". На Украине высказались после слов Трампа о России и Индии
"Не удалось". На Украине высказались после слов Трампа о России и Индии - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Не удалось". На Украине высказались после слов Трампа о России и Индии
Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России и Индии можно объяснить неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели. Об этом | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:42+0300
2025-07-31T10:42+0300
политика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России и Индии можно объяснить неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua"."Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей", — сказано в тексте материала.Согласно изданию, американская сторона решила применить к Индии метод принуждения. Так, глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что ведущий импортер российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой пошлины в сто процентов. Если такой позиции по энергоресурсам будет придерживаться Индия, то Москва последствия вторичных санкций Трампа практически не почувствует.По этой причине, в Вашингтоне задумали применить метод жесткого давления на индийскую сторону, заключили в издании.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
10:42 31.07.2025
 
"Не удалось". На Украине высказались после слов Трампа о России и Индии

Высказывания Трампа в адрес РФ и Индии связали с провалом политики Вашингтона

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России и Индии можно объяснить неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua".
"Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей", — сказано в тексте материала.
Согласно изданию, американская сторона решила применить к Индии метод принуждения. Так, глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что ведущий импортер российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой пошлины в сто процентов. Если такой позиции по энергоресурсам будет придерживаться Индия, то Москва последствия вторичных санкций Трампа практически не почувствует.
По этой причине, в Вашингтоне задумали применить метод жесткого давления на индийскую сторону, заключили в издании.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
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10:12
 
ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
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